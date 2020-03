Zusammenhalt in schwierigen Zeiten weiter gestärkt - Neusiedl/Zayas Sektionsleiter Roland Hallas im Gespräch

Details Samstag, 21. März 2020 14:17

"Nach den ersten Maßnahmen haben wir sofort den Spielbetrieb eingestellt und es war kurz Thema, sich mit Training fit zuhalten. Kurz darauf wurden auch die Sportplätze gesperrt und jetzt ist die Frage, was man tun kann", fasst SC Neusiedls/Zaya Sektionsleiter Roland Hallas die Zeit der täglichen Veränderungen zusammen. "Wir haben auf Heimprogramm umgestellt, es ist aber ein Mannschaftssport und die Situation geht auch auf die Psyche der Spieler. Wir hatten schon im Winter zwei Wochen und auch in den Semesterferien eine Woche Heimprogramm, dazwischen war ein intensives Training. Die erste Runde gegen Marchegg war auch ok und unser Team hat eine gute Leistung gezeigt. Die Vorbereitung wurde eigentlich über den Haufen geworfen und die Spieler absolvieren jetzt drei Mal die Woche individuelle Einheiten."

Transferstopp im Sommer?

Für Hallas stellt sich die Frage, was nach dem 13. April passiert, persönlich kann er sich nicht mehr vorstellen, dass das Frühjahr noch durchgeführt wird. "Im Unterschied zum Profibereich wird es in unseren Ligen nicht gehen, den Spielbetrieb nach hinten zu verlängern, weil Spieler bereits Urlaub planen und es nicht fair wäre, wenn dann zwei, drei fehlen. Es gibt keine ideale Lösung, am fairsten wäre wohl, die Saison zu annullieren. Unser Ziel in dieser Saison war der Titel, es gibt keine Garantie, dass man im nächsten Jahr wieder vorne mitspielen kann"so der Sektionsleiter des Tabellenzweiten der 1. Klasse Nord.

Roland Hallas lässt im Gespräch mit einer interessanten Idee aufhorchen: "Vielleicht überlegt sich der Verband, ob es im Sommer keine Transfermöglichkeit gibt, dann könnte man mit dem gleichen Team weiterspielen. Die Frage ist auch, wie es bei Leihen ist, als Verein zahlt man Leihgebühr und der Spieler hat dann kein einziges Match für einen gespielt."

Die Vereine müssen aufgrund der Entwicklung der Coronakrise auch mit finanziellen Einbußen rechnen, Neusiedl hätte im März ein Preisschnapsen veranstaltet, dies wurde abgesagt. Bei vielen Klubs sind weitere Veranstaltungen geplant, der Rasen muss gepflegt werden, es ist die Frage, wie es generell bei Firmen im Bezug auf Sponsoring aussieht und ob es eine kurzfristige Unterstützung für die Vereine gibt.

Bei Neusiedl wird in dieser Zeit vor allem per WhatsApp kommuniziert, der Trainer übermittelt den Spieler die Aufgaben für das Heimprogramm und in einer anderen Gruppe werden allgemein Infos vom Verein übermittelt. "Zur Auflockerung wurden schon einige Klopapier-Challenge-Videos geteilt, der Zusammenhalt im Verein ist noch wichtiger. Jetzt zeigt sich die menschliche Seite von allen, wir müssen uns darauf besinnen, was der Verein für die Gemeinschaft bedeutet", so Roland Hallas.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten