1. Klasse Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:48

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Markus Holzmann (SV Stripfing II)

Endergebnis:



1. Markus Holzmann (SV Stripfing II / 2635 Stimmen)

2. Roman Schimandl (SV Stripfing II / 1855 Stimmen)

3. Leon Aichinger (SV Stripfing II / 866 Stimmen)

4. Martin Weber (SV Großkrut / 837 Stimmen)

5. Roman Weber (SV Großkrut / 516 Stimmen)

6. Martin Holzmann (SV Stripfing II / 484 Stimmen)

7. Daniel Fritsch (SV Großebersdorf / 406 Stimmen)

8. Mario Vogl (Deutsch-Wagram / 151 Stimmen)

9. Nedeljko Milovanovic (USV Hauskirchen / 109 Stimmen)

10. Stefan Wiesinger (SK Spannberg / 108 Stimmen)