Neusiedl nach Verlustpunkten an der Tabellenspitze

Für den SC Neusiedl/Zaya gestalteten sich die absolvierten Spiele in der 1. Klasse Nord sehr erfolgreich. Nach sechs Spielen ungeschlagen, zieht auch Coach Robert Lesdedaj ein positives Fazit. "Wir sind im Prinzip an der Tabellenspitze, wenn wir unsere Spiele gewinnen. Wir gehen zuversichtlich in die nächsten Monate und können uns auf unsere Stärken verlassen. Die mannschaftliche Geschlossenheit zeichnet uns aus", so der Coach des SC Neusiedl/Zaya.

Mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz steht man aktuell auf Platz drei der Tabelle. Für den SC Neusiedl/Zaya stehen aber weiterhin alle Türen offen und man darf sich auf ein enges Rennen im Titelkampf freuen. Die Absage einiger Spiele begrüdete Lesdedaj wie folgt. "Durch die Corona-Ampel haben wir uns gegen eine Austragung von Geisterspielen entschieden. Wir sind ein Verein, der von Zuschauern und Sponsoren lebt und das wäre einfach nicht kompartibel. Einige haben doch gespielt und somit kommt die verschiedene Anzahl an Spielen zustande", so Lesdedaj zu den Absagen. Über den endgültigen Abbruch hat der Coach eine klare Meinung. "Der Abbruch war ok, lediglich der Zeitpunkt war sehr unglücklich. Hätte man früher abgebrochen, wären jetzte alle auf dem gleichen Stand", hätte sich der Trainer auch unter den Vereinen mehr Zusammenarbeit gewünscht.

"Wollen die Favoriten ärgern"

Aktuell ist die Planung für die Fortsetzung der Saison voll im Gange, jedoch will man in Neusiedl keine großen Transfers tätigen. "Wir wollen den Kader zu 99% halten und sehen uns gut aufgestellt. Einen Stürmer haben wir abgegen, das ändert aber unsere Ziele nicht", so Lesdedaj, der auf die Frage nach den genauen Zielen konkreter wurde. "Die Favoriten bleiben Poysdorf und Deutsch-Wagram. Wir wollen aber auch mitmischen und sie ärgern. Wenn wir unsere Leistung abrufen können, sind wir gut gerüstet", geht Lesdedaj von einem langen Kampf an der Tabellenspitze der 1. Klasse Nord aus.