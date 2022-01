Deutsch-Wagram möchte attraktiven Fußball spielen

Details Donnerstag, 27. Januar 2022 15:29

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Werner Matzinger, Obmann des ATSV Sparta Deutsch-Wagram, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Nord nach neun Siegen, drei Remis und drei Niederlagen mit 30 Punkten auf Rang vier, vier Zähler hinter Tabellenführer Neusiedl/Zaya. Mit Philip Haubner wurde ein neuer Trainer nach Deutsch-Wagram geholt, wo der Obmann im Frühjahr "einen guten, erfolgreichen und für unsere Fans attraktiven Fußball" bieten möchte.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Werner Matzinger: "Der eine oder andere Punkt wurde leider im Herbst liegen gelassen. In der Tabelle sind wir aber noch dabei, daher kann man nicht unzufrieden sein."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Matzinger: "Die Stimmung im Verein ist ausgezeichnet. Alle sind mit Feuereifer bei der Sache."

Neuer Trainer und sechs Zugänge bei der Sparta

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Matzinger: "Wir haben mit Philip Haubner einen neuen Trainer. Weitere Zugänge sind Sascha Mark, Stephan Hlinka, Manfred Romstorfer, Paul Urmann (alle FC Marchfeld II), Lorenz Knoll und Yusif Khawasik (beide Fußballpause). Florian Talpa hat verletzungsbedingt seine Karriere beendet und wird ab sofort als Sportdirektor Stellvertreter neben Gerald Wagner tätig sein. Wir sehen keinen weiteren Handlungsbedarf. Abgänge sind Maurice Steiner (Schrick), Jozef Hartl (Kreuttal), Robert Siegl, Miroslav Lisner (beide Angern), Dennis Hackl (Großengersdorf) und Justin Wageneder (Auersthal)."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Matzinger: "Philipp Kuntel fiel fast die gesamte Herbstsaison aus und ist noch in Behandlung. Dazu kommt Stephan Hlinka von einer Verletzung retour und hat mit Lauftraining begonnen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Matzinger: "Die neuen Spieler in die Mannschaft integrieren und junge Spieler an die Kampfmannschaft heranführen. Generell einen guten, erfolgreichen und für unsere Fans attraktiven Fußball spielen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Matzinger: "Wir werden spielen. Eventuell leider ohne oder mit geringer Anzahl an Zuschauern. Das die Saison abgebrochen wird, davon gehen wir nicht aus."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Matzinger: "Neusiedl/Zaya, Marchegg, Poysdorf und Deutsch Wagram. Es würden wohl alle gerne Meister werden, am Ende wird der Beste gewinnen."