SV Großkrut hofft auf einen Mittelfeldplatz

16. März 2022

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Karl Schweng, Schriftführer des SV Großkrut, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Klaus Oberndorfer überwinterte in der 1. Klasse Nord nach sechs Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang neun. Zum Auftakt der Frühjahrssaison 2022 gab es am Samstag eine 1:2-Heimniederlage gegen Zistersdorf. Dennoch ist man in Großkrut zuversichtlich: "Wir hoffen, dass wir am Ende einen Mittelfeldplatz erreichen können."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Karl Schweng: "Mit der Herbstsaison sind wir (nach Rücksprache mit unserem Trainer Klaus Oberndorfer) im Großen und Ganzen zufrieden. Über drei oder vier Punkte mehr hätten wir uns sehr gefreut, dann wäre es auch im Frühjahr leichter gewesen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Schweng: "Die Stimmung im Verein ist ganz gut. Lediglich die Vorbereitung verlief nicht ganz nach Wunsch, da immer wieder einige Spieler beim Training bzw. bei der Vorbereitungsspielen nicht zur Verfügung standen."

Zwei Abgänge aber gleich sechs Zugänge

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Schweng: "Abgänge waren Adrian Filan und Adam Zdrahal durch Berufs- bzw. Wohnungswechsel. Diese beiden Spieler gehen uns sicher ab, da sie schon länger bei uns waren und gut eingespielt waren. Als Zugänge sind Bernd Körber, David Marko, Ferid Mustafic, Adnan Türkalp, Lukas Fischer und Franz Machaczek zu uns gekommen. Handlungsbedarf hatten wir auf jeden Fall in der Offensive. Wir hoffen, dass wir torgefährlicher werden, wenn sich die neuen Spieler eingespielt haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Schweng: "In der Herbstsaison gab es keine gröberen Verletzungen bzw. Erkrankungen. Bei einem Vorbereitungsspiel im Frühjahr hat sich jedoch leider Bernd Weiss verletzt. Er dürfte noch einige Zeit fehlen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Schweng: "Wir hoffen, dass wir am Ende einen Mittelfeldplatz erreichen können. Es wird allerdings sehr schwierig, da wir in den ersten Runden alle Titelanwärter (Neusiedl/Zaya, Deutsch Wagram, Poysdorf und Marchegg) als Gegner haben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Schweng: "Wir rechnen schon damit, dass die Frühjahrssaison komplett gespielt werden kann. Allerdings geben die aktuellen Corona-Zahlen zu denken."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Schweng: "Wie schon erwähnt sind die Titelkandidaten Neusiedl/Zaya, Deutsch Wagram, Poysdorf und Marchegg."