In Deutsch-Wagram gibt es eine klare Zielsetzung: Meister

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der ATSV Sparta Deutsch-Wagram mit Obmann Ing. Werner Matzinger an der Reihe. Deutsch-Wagram belegte in der 1. Klasse Nord nach 21 Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen mit 67 Punkten den zweiten Platz in der Abschlusstabelle. Nur ein einziger Zähler fehlte am Ende auf Meister Neusiedl/Zaya. "Wir haben eine Meistersaison gespielt, sind aber am Ende nicht ganz vorne gewesen", beschreibt es Matzinger. Der Titel und der Aufstieg sollen nun in der kommenden Punktejagd nachgeholt werden.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ing. Werner Matzinger: Wir haben eine Meistersaison gespielt, sind aber am Ende nicht ganz vorne gewesen. Dementsprechend können wir mit dem Gesamtergebnis nicht zufrieden sein, obwohl es natürlich sehr viele Phasen gegeben hat, die richtig gut waren.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Matzinger: Alexander Pipal und Phillip Wihro haben den Verein in Richtung Kreuttal verlassen, Santtu Uusitalo hat seine Karriere beendet. Oliver Burian und Manuel Kugler (FC Marchfeld II) sowie Mario Cvrcek (Donaufeld) werden uns in der neuen Saison verstärken. Damit ist das Transferprogramm abgeschlossen.

"Neues Hauptspielfeld nach Sanierung Ende August bespielbar"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Matzinger: Selbstverständlich war in der kalten Jahreszeit das Thema Spielabsagen bzw. -verschiebungen aufgrund der Pandemie ein Thema, was wir aber gut managen konnten. Für die neue Saison sind wir gerade bei der Sanierung des Hauptspielfeldes, das Ende August bespielbar sein wird.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Matzinger: Das Thema ist sehr komplex, die Ursachen sind vermutlich sehr unterschiedlich und vielschichtig. Ehrenamt, aktives Vereinsleben, Vorgaben, Finanzen und Zeitaufwand sind aber sicher die gängigsten Gründe, die viele (Ex-)Funktionäre nennen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Matzinger: Meister.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Matzinger: Neben uns werden Poysdorf, Spannberg, Kreuttal und Marchegg zu den Titelkandidaten zählen. Haringsee wird die Überraschung der Saison werden.