"Alles andere wäre eine Enttäuschung": SC Marchegg geht mit klaren Ambitionen in die Rückrunde

Details Freitag, 03. März 2023 08:37

Mit zehn Siegen aus 14 Spielen konnte sich der SC Marchegg in der Hinrunde der 1. Klasse Nord knapp aber doch an die Spitze setzen und somit als Herbstmeister überwintern. Verlief der Start aus Sicht des nunmehrigen Leaders zunächst noch verhalten, geriet man danach in einen „Flow“, der bis zu Beginn der Winterpause anhielt. Schon in einer Woche startet man mit einem Gastspiel in Großebersdorf in die Rückrunde. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und Torsten Chladek, den sportlichen Leiter des SCM, zum Gespräch gebeten.

Ligaportal.at: Herr Chladek, wie fällt Ihr Resümee zum abgelaufenen Herbst aus?

Torsten Chladek: Im Sommer hatten wir einen riesen Umbruch im Verein. Wir haben einen neuen Trainer bekommen und mehr als drei Viertel der Mannschaft umgebaut. Das war am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, hat dann auch mit dem neuen Trainer nicht funktioniert. Ihn haben wir nach drei Runden ausgetauscht, woraufhin unser sportlicher Leiter Florian Meiwald das ab Runde drei dann in Eigenregie mit mir gemacht hat. Dann ging es, eigentlich für uns ein bisschen überraschend, steil bergauf, das Ganze hat auch mit dem Herbstmeistertitel geendet. Man kann also sagen, dass das für uns überraschend, aber ein positiver und erfreulicher Herbst war.

Ligaportal.at: Hat man sich über den Winter auf dem Spielersektor verstärkt?

Torsten Chladek: Wir hatten ein bisschen ein Problem in der Defensive, hier waren wir im Herbst nicht immer sattelfest. So ist Andrej Vasko vom Ligakonkurrenten Haringsee gekommen. Manfred Steiner kam von Orth an der Donau, Ahmed Shamandi von Wilfleinsdorf. Das sind unsere Neuzugänge, sie haben sich übrigens sehr gut eingefügt.

Ligaportal.at: Wie zufrieden ist man mit der Vorbereitung?

Torsten Chladek: Im Moment muss man sagen, dass alles auf Schiene ist. Die Vorbereitungsspiele waren durchaus positiv, sowohl gegen höher als auch niedriger klassierte Gegner. Wir haben eigentlich keine Verletzten, kommende Woche beginnt schon die Meisterschaft, wir sind sehr positiv gestimmt.

Ligaportal.at: Man ist Herbstmeister. Welche Ziele habt ihr euch nun für das Frühjahr gesetzt?

Torsten Chladek: Für uns zählt nur der Meister. Wir wollen aufsteigen, Meister werden, alles andere wäre eine Enttäuschung, das muss man schon klar sagen, wir wollen in die Gebietsliga. Es wird einen Zweikampf/Dreikampf mit Deutsch Wagram und Spannberg geben, diese drei Mannschaften werden sich das wohl ausmachen.

