Remis in letzter Minute: Großebersdorf rettet einen Punkt gegen Haringsee

1. Klasse Nord: Etwa 120 Besucher kamen nach Großebersdorf um das Spiel des SV Großebersdorf gegen den SV GG Haringsee mitzuverfolgen. In der Begegnung SV Großebersdorf gegen Haringsee trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden.

Die erste Halbzeit brachte keinen Vorteil für eine der beiden Mannschaften. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Großebersdorf und den SV GG Haringsee ohne Torerfolg in die Kabinen. Markus Pillichshammer brach für Haringsee den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. Die Schlussminuten hatten dann aber noch so einiges zu bieten. David Lang versenkte den Ball in der 87. Minute im Netz des Gasts und stellte auf 1:1. Tobias Drosg war zur Stelle und markierte das 2:1 des SV GG Haringsee (88.). Da dachten bereits viele, der Drops sei gelutscht. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Lukas Kopriva zum 2:2 (92.) den SV Großebersdorf vor der Niederlage bewahrte. Schließlich gingen Großebersdorf und Haringsee mit einer Punkteteilung auseinander.

Remis in letzter Minute: Kopriva in der Nachspielzeit erfolgreich

Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SV Großebersdorf liegt nun auf Platz acht. Die bisherige Saisonbilanz des Gastgebers bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV GG Haringsee in der Tabelle auf Platz zwölf. Vier Spiele und noch kein Sieg: Haringsee wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Großebersdorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim Stripfing Amateure vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV GG Haringsee den SV Bad Pirawarth.

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SV GG Haringsee, 2:2 (0:0)

92 Lukas Kopriva 2:2

88 Tobias Drosg 1:2

87 David Lang 1:1

67 Markus Pillichshammer 0:1

