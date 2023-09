Der SC Poysdorf nach Sieg über Orth/Donau am Gipfel

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor 200 Zuschauern trafen am Samstag der SC Poysdorf und der SC Orth/Donau aufeinander. Durch ein 3:1 holte sich der SC Poysdorf in der Partie gegen den SC Orth/Donau drei Punkte. Der SC Poysdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Schon mit der ersten Aktion kamen die Gastgeber zur ersten Möglichkeit, doch Roman Strobl verfehlt den Ball in aussichtsreicher Position. In Minute 27 jubelten die Heimsichen berits über die vermeintliche Führung, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

Der Ball ist im Netz! Aber der Schiedsrichter entscheidet direkt auf Abseits! Nach einem Freistoß köpft Nestler (15) das vermeintliche 1:0, aber der Schiri hat ein Abseits gesehen. Dominik Leisser, Ticker-Reporter

In Minute 30 hatten die Gäste ihre wohl beste Möglichkeit, doch Gurpreet Flora setzt den Ball über das Tor. Drei Minuten später touchiert der Ball nach einem Eckball des SC Poysdorf die Querlatte. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Heimsieg in der Nachspielzeit fixiert

Nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel vergab Roman Strobl die Topchance auf das 1:0. Gurpreet Flora brachte Poysdorf in der 58. Minute mit einem Elfmetertreffer ins Hintertreffen. Nach 73 Minuten reklamierten auch die Heimischen Elfmeter, doch den Penalty gab es nicht. In Minute 79 brachte der Gastgeber den Ball im Netz von Orth zum Ausgleich unter.

Jetzt macht Poysdorf den verdienten Ausgleich! Nach einer super Vorlage von Pacinda (17) nimmt Schön (9) die Kugel direkt von der Sechzehnerkante und jagt den Ball unter die Latte! Super Tor! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Es schien alles auf eine Punkteteilung hinauszulaufen, doch der SC Poysdorf schlug noch zweimal zu. In der Nachspielzeit schockte Martin Thiem den SC Orth/Donau, als er das Führungstor für den SC Poysdorf erzielte (91.). Tomas Pospis setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den SC Poysdorf kurz vor dem Abpfiff (93.). Letzten Endes holte Poysdorf gegen Orth drei Zähler.

Mit dem Erfolg übernimmt der SC Poysdorf die Spitzenposition, obgleich der Bedeutungswert dieses Ereignisses aufgrund des frühen Saisonzeitpunkts noch relativ gering ist. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SC Poysdorf ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SC Poysdorf.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SC Orth/Donau. Die mittlerweile 16 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast holte auswärts bisher nur einen Zähler. Den Blick aufs Klassement wird man bei Orth – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der SC Orth/Donau abgerutscht und steht aktuell nur auf dem elften Rang. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Orth alles andere als positiv. Die Not des SC Orth/Donau wird immer größer. Gegen Poysdorf verlor Orth bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Freitag trifft der SC Poysdorf auf den ATSV OMV Auersthal (20:00 Uhr), der SC Orth/Donau reist tags darauf zum SCG Eckartsau (16:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SC Orth/Donau, 3:1 (0:0)

93 Tomas Pospis 3:1

91 Martin Thiem 2:1

79 Florian Schoen 1:1

58 Gurpreet Flora 0:1

