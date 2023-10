SV Zistersdorf vergibt 2:0-Führung beim ATSV Auersthal

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor 150 Zuschauern kam es am Samstag zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Auersthal und dem SV Zistersdorf. Gegen den ATSV Auersthal holte sich der SV Zistersdorf eine 2:4-Schlappe ab. Die Beobachter waren sich einig, dass Zistersdorf als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Auersthal war in dieser Partie der favorit. Doch Trainer Manfred Schimpl wollte den Gegner nicht unterschätzen: "Wir müssen viel ruhiger auftreten". Doch nach einer Viertelstunde schlugen die Gäste erstmals zu. Lukas Cerny war es, der vor 150 Zuschauern für die Gäste den Führungstreffer per Elfmeter besorgte (15.). Wieder eine Viertelstunde später kam es für die Heimischen noch dicker. Martin Fuxa versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenletzten (30.). Kurz vor der Pause gelang den Hausherren aber die Hoffnung wieder aufleben zu lassen. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Simon Pammer mit dem 1:2 für Auersthal zur Stelle (44.). Ein Tor auf Seiten des SV Zistersdorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Auersthal dreht die Partie

Für den SV Zistersdorf nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Andreas Helm drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./90.) und sicherte dem ATSV OMV Auersthal einen Last-Minute-Sieg. In Minute 89 sah Zistersdorfs Markus Hörwein noch die Rote Karte (Beleid.). Kurz darauf traf der ATSV Auersthal in der Nachspielzeit zum 4:2 (94.) durch Ömer Ünal. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab Zistersdorf die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Nach dem klaren Erfolg über den SV Zistersdorf festigt Auersthal den vierten Tabellenplatz. Der ATSV OMV Auersthal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile fünf Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Wann bekommt Zistersdorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den ATSV Auersthal gerät der SV Zistersdorf immer weiter in die Bredouille. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SV Zistersdorf ist deutlich zu hoch. 26 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Nord fing sich bislang mehr Tore ein.

Die schmerzliche Phase des SV Zistersdorf dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer. Auersthal befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt der ATSV OMV Auersthal beim SV Hausbrunn an, während Zistersdorf einen Tag zuvor den SC Orth/Donau empfängt.

1. Klasse Nord: ATSV OMV Auersthal – SV Zistersdorf, 4:2 (1:2)

94 Oemer Uenal 4:2

90 Andreas Helm 3:2

75 Andreas Helm 2:2

44 Simon Pammer 1:2

30 Martin Fuxa 0:2

15 Lukas Cerny 0:1

