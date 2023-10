Souveräner Dreier des SC Poysdorf gegen Hausbrunn

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:02

1. Klasse Nord: Vor rund 150 Zuschauern empfing der SC Poysdorf am Samstag den SV Hausbrunn. Mit 1:4 verlor Hausbrunn am vergangenen Samstag deutlich gegen den SC Poysdorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Poysdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Tomas Pospis brachte den SV Hausbrunn per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der neunten und 34. Minute vollstreckte. Dazwischen traf Hausbrunns Martin Kristof nur die Stange (18.).

Spitzenchance für den SV Hausbrunn - Martin Kristof (13) bekommt den Ball, der Schuss geht jedoch an die Stange. nadineremes, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Leisser den Vorsprung des SC Poysdorf auf 3:0 (45.). Zur Halbzeit blickten die Gastgeber auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Poysdorf ließ nur den Ehrentreffer zu

Kurz nach dem Wiederbeginn schöpften die Gäste nochmals Hoffnung. Martin Kristof schoss die Kugel zum 1:3 für Hausbrunn über die Linie (48.). Nun wollten es die Gäste nochmal wissen und kamen kurz darauf zur nächsten großen Chance.

Nächste Chance für Hausbrunn - Torhüter M. Gladis kann jedoch klären. nadineremes, Ticker-Reporter

Doch nach einer Stunde war das Spiel praktisch entschieden. Für ruhige Verhältnisse sorgte Robert Pacinda, als er das 4:1 für den SC Poysdorf besorgte (60.). Schlussendlich verbuchte Poysdorf gegen den SV Hausbrunn einen überzeugenden 4:1-Heimerfolg.

Der SC Poysdorf hat nach dem souveränen Erfolg über Hausbrunn weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Offensivabteilung des SC Poysdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte der SC Poysdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Poysdorf sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. In den letzten fünf Partien rief der SC Poysdorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SV Hausbrunn holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat Hausbrunn derzeit auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird der SV Hausbrunn nach unten durchgereicht.

Kommende Woche tritt Poysdorf beim SV GG Haringsee an (Samstag, 15:30 Uhr), einen Tag später genießt Hausbrunn Heimrecht gegen den ATSV OMV Auersthal.

1. Klasse Nord: SC Poysdorf – SV Hausbrunn, 4:1 (3:0)

60 Robert Pacinda 4:1

48 Martin Kristof 3:1

45 Daniel Leisser 3:0

34 Tomas Pospis 2:0

9 Tomas Pospis 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.