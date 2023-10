Deutsch-Wagram gewinnt Spitzenspiel bei Stripfing Amateure

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor knapp 100 Besuchern kam es am Samstag zum Duell zwischen den Stripfing Amateuren und dem ATSV Deutsch Wagram. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Deutsch-Wagram mit 2:1 gegen den Stripfing Amateure gewann. Einen packenden Auftritt legte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram dabei jedoch nicht hin.

Eine halbe Stunde lang gelang es nicht ein Tor zu erzielen. Der Gast ging dann aber durch Philipp Kuntel in der 30. Minute in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Stripfing nur noch mit Anschlustreffer

Stephan Hlinka beförderte das Leder zum 2:0 von Deutsch-Wagram über die Linie (50.). Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram musste den Treffer von Muadh Berisha zum 1:2 hinnehmen (79.). Schließlich sprang für Deutsch-Wagram gegen den Stripfing Amateure ein Dreier heraus.

Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Stripfing Amateure bei. Die Heimmannschaft baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die Defensive des ATSV Sparta Deutsch-Wagram (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Nord zu bieten hat. Deutsch-Wagram weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Mit vier Siegen in Folge ist der ATSV Sparta Deutsch-Wagram so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Deutsch-Wagram setzte sich mit diesem Sieg vom Stripfing Amateure ab und belegt nun mit 23 Punkten den ersten Rang, während der Stripfing Amateure weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und nun den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Der Stripfing Amateure tritt am Freitag, den 13.10.2023, um 18:45 Uhr, beim SC Poysdorf an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt der ATSV Sparta Deutsch-Wagram den SK Spannberg.

1. Klasse Nord: Stripfing Amateure – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 1:2 (0:1)

79 Muadh Berisha 1:2

50 Stephan Hlinka 0:2

30 Philipp Kuntel 0:1

