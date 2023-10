Erfolgsserie von Eckartsau setzt sich gegen SV Großkrut fort

Details Montag, 09. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor etwa 150 Zuschauern kam es am Sonntag zum Aufeinandertreffen zwischen dem SCG Eckartsau und dem SV Großkrut. Eckartsau setzte sich standesgemäß gegen SV Großkrut mit 3:0 durch. Damit wurde der SCG Eckartsau der Favoritenrolle vollends gerecht.

In den ersten Minuten filen noch keine Tore, doch dann trafen die Hausherren. Patrick Schmol brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn.

Eckartsau geht 1:0 in Führung! Nach einer Druckphase der Kruter, antwortet Eckartsau mit schnellen Pässen auf eine schlafende Defensive. Schmoll löst die Situation am 16er stark und bewahrt im 1 gegen 1 die Nerven. Tscherno Bill, Ticker-Reporter

Komfortabel war die Pausenführung von Eckartsau nicht, aber immerhin gingen die Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Schmol feiert Doppelpack

Die Heimelf legte in Halbzeit zwei gleich ordentlich los. Es gab in Minute 47 einen Elfmeter für Eckartsau. Für das 2:0 des Tabellenprimus zeichnete Mathias Pellinger vom Punkt verantwortlich (47.). Nur zehn Minuten später war das Spiel praktisch entschieden. Mit dem 3:0 sicherte Schmol dem SCG Eckartsau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (57.). Unter dem Strich verbuchte Eckartsau gegen den SV AUST-BAU Großkrut einen 3:0-Sieg.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut der SCG Eckartsau hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Wer Eckartsau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst vier Gegentreffer kassierte der SCG Eckartsau. Der SCG Eckartsau ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Auf Grund der Schlappe fällt der SV Großkrut auf den elften Tabellenplatz ab. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV AUST-BAU Großkrut nicht zur Entfaltung, sodass nur sechs erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Einen Sieg, drei Remis und fünf Niederlagen hat SV Großkrut derzeit auf dem Konto.

Der SV AUST-BAU Großkrut kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Eckartsau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Der SCG Eckartsau stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim USC Kronberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Großkrut den SV Großebersdorf.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SV AUST-BAU Großkrut, 3:0 (1:0)

57 Patrick Schmol 3:0

47 Mathias Pellinger 2:0

19 Patrick Schmol 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.