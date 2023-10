Befreiungsschlag des SV Großkrut: Heimsieg über Großebersdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Über 210 Besucher sahen das Spiel der 10. Runde. Beim SV AUST-BAU Großkrut gab es für den SV Großebersdorf nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Großkrut die Nase vorn.

Die Heimelf erwischte einen Blitzstart in dieses Spiel. Osman Bajguric brachte die Gastgeber per Kopf in der achten Minute nach vorn.

Eckball für die Kruter! Perfekt getreten und Osman köpft den Ball ins Tor!!! Kevin Gentzelmann, Ticker-Reporter

Nur eine Minute später vergab Nikola Gagic die Top-Möglichkeit zum 2:0. Sein Abschluss verfehlte nur um wenige Zentimeter das Ziel (9.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SV AUST-BAU Großkrut einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Elfmeter sorgt für die Entscheidung

Wieder war die Anfangsphase der zweiten Halbzeit eine Sache für die Gastgeber. Rok Mohorko erhöhte für SV Großkrut auf 2:0 (56.). Doch noch waren die Gäste nicht geschlagen. Patrick Wimmer verkürzte für Großebersdorf später in der 64. Minute auf 1:2.

Elfmeter für Großkrut! Kevin Gentzelmann, Ticker-Reporter

In der 78. Minute trat Nikola Gagic zum Elfmeter an und brachte das Netz für den SV AUST-BAU Großkrut zum Zappeln. Am Schluss gewann SV Großkrut gegen den SV Großebersdorf.

Mit dem Dreier sprang der SV AUST-BAU Großkrut auf den achten Platz der 1. Klasse Nord. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SV Großkrut auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Großebersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme des SV Großebersdorf bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 26 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Großebersdorf in dieser Saison. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Großebersdorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nun musste sich Großebersdorf schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SV AUST-BAU Großkrut bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten.

SV Großkrut tritt am kommenden Samstag beim SV Bad Pirawarth an, der SV Großebersdorf empfängt am selben Tag den USC Kronberg.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SV Großebersdorf, 3:1 (1:0)

78 Nikola Gagic 3:1

64 Patrick Wimmer 2:1

56 Rok Mohorko 2:0

8 Osman Bajguric 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.