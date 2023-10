Orth/Donau feiert gegen Bad Pirawarth einen Kantersieg

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nord: Vor 120 Zuschauern kam es am Sonntag zum Duell zwischen dem SC Orth/Donau und dem SV Bad Pirawarth. Orth kam gegen Bad Pirawarth zu einem klaren 5:1-Erfolg. Der SC Orth/Donau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

In den ersten zwanzig Minuten kam es kaum zu nennenswerten Szenen. Die Heimmannschaft ging dann aber durch Mateo Gregori in der 22. Minute in Führung.

Die Gäste bringen einen Freistoß von rechts nicht weg und Gregori zieht ab und trifft ins rechte Eck Mad Man, Ticker-Reporter

Nur zwei Minuten später jubelten die Gastgeber erneut. Daniel Schneider erhöhte den Vorsprung von Orth nach 24 Minuten auf 2:0.

Nach einer Flanke von Nikola Ilic von links, nimmt Hübler den Ball am rechten 5er-Eck volley und verkürzt für die Gäste. Mad Man, Ticker-Reporter

In der 28. Minute schoss der SV Bad Pirawarth das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Anschluss- bleibt nur Ehrentreffer

Doppelpack für den SC Orth/Donau: Nach seinem zweiten Tor (57.) markierte Schneider wenig später seinen dritten Treffer (62.).

Nach einem perfekten Pass von Zizlavsky geht Schneider rechts allein in den 16er und schließt zum 4:1 ab. Mad Man, Ticker-Reporter

In der 76. Minute legte Martin Schwinghammer, nach eienr sehenswerten Kombination, zum 5:1 zugunsten von Orth nach. Am Ende kam der SC Orth/Donau gegen Bad Pirawarth zu einem verdienten Sieg.

Orth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des SC Orth/Donau keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Orth bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und fünf Pleiten. Der SC Orth/Donau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt der SV Bad Pirawarth weiter im Schlamassel. Der Gast musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bad Piraw. insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang dem SV Bad Pirawarth kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Bad Pirawarth nur auf Rang elf.

Am kommenden Samstag trifft Orth auf den SV Hausbrunn, der SV Bad Pirawarth spielt am selben Tag gegen den SV AUST-BAU Großkrut.

1. Klasse Nord: SC Orth/Donau – SV Bad Pirawarth, 5:1 (2:1)

76 Martin Schwinghammer 5:1

62 Daniel Schneider 4:1

57 Daniel Schneider 3:1

28 Daniel Huebler 2:1

24 Daniel Schneider 2:0

22 Mateo Gregori 1:0

