SC Poysdorf triumphiert bei Bad Pirawarth

1. Klasse Nord: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SC Poysdorf. Die Gäste setzten sich vor etwas mehr als 80 Besuchern mit einem 4:2 gegen Bad Pirawarth durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Poysdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte der SC Poysdorf erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Der SC Poysdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Roman Strobl traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Die passende Antwort hatte Alexander Pipal parat, als er in der vierten Minute zum Ausgleich traf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Poysdorf dreht das Spiel zum Sieg

In der 54. Minute überwand der SV Bad Pirawarth die Abwehr von Poysdorf und Manuel Öller beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Dann antwortete Poysdorf mit einem Doppelschlag. Robert Pacinda ließ sich in der 62. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den SC Poysdorf. Das 3:2 des SC Poysdorf bejubelte Tomas Pospis (64.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Adi Mustafic für einen Treffer sorgte (93.). Zum Schluss feierte Poysdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Bad Pirawarth.

Der SV Bad Pirawarth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung der Heimmannschaft knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Bad Pirawarth alles andere als positiv. Die Lage des SV Bad Pirawarth bleibt angespannt. Gegen den SC Poysdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Trotz der drei Zähler machte der SC Poysdorf im Klassement keinen Boden gut. Offensiv sticht Poysdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 34 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SC Poysdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SC Poysdorf nur sieben Zähler.

Bad Pirawarth tritt am kommenden Samstag beim ATSV W.E.B Auersthal an, Poysdorf empfängt am selben Tag den SV AUST-BAU Großkrut.

1. Klasse Nord: SV Bad Pirawarth – SC Poysdorf, 2:4 (1:1)

93 Adi Mustafic 2:4

64 Tomas Pospis 2:3

62 Robert Pacinda 2:2

54 Manuel Oeller 2:1

4 Alexander Pipal 1:1

2 Roman Strobl 0:1

