Großebersdorf rupft Hausbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 04:38

1. Klasse Nord: Der SV Großebersdorf zog dem SV Hausbrunn vor 120 Zuschauern das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Mit breiter Brust war der SV Hausbrunn zum Duell mit Großebersdorf angetreten – der Spielverlauf ließ bei Hausbrunn jedoch Ernüchterung zurück. Hausbrunn hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Etwas mehr als eine Viertelstunde konnten die Gäste die Null halten. Patrick Wimmer stellte dann die Weichen für den SV Großebersdorf auf Sieg, als er in Minute 17 mit dem 1:0 zur Stelle war.

Wimmer nach Vorlage von Haider. Großebersdorf klar die spielbestimmende Mannschaft. David Lang, Ticker-Reporter

Oliver Haider versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (29.). In Minute 33 vergab Dominik Schüller die Topchance auf den Anschlusstreffer. Der Referee schickte Martin Kristof vom SV Hausbrunn kurz vor der Pause mit der Ampelkarte zum Duschen (44.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen.

Wimmer feiert Viererpack

Auch kurz nach Wiederbeginn fanden die Heimischen Topchancen vor. Mit dem 3:0 von Wimmer für Großebersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.).

Wimmer schiebt nach schöner Vorarbeit ein. In der Entstehung stark abseitsverdächtig. David Lang, Ticker-Reporter

In der 70. Minute legte Kevin Burgstaller zum 4:0 zugunsten des SV Großebersdorf nach. Doppelpack für Großebersdorf: Nach seinem dritten Tor (84.) markierte Wimmer wenig später seinen vierten Treffer (88.). Am Ende kam der SV Großebersdorf gegen den SV Hausbrunn zu einem verdienten Sieg.

Großebersdorf heute ganz klar die bessere Mannschaft und gewinnt auch in der Höhe verdient. David Lang, Ticker-Reporter

Großebersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SV Großebersdorf auf den zwölften Rang kletterte. Großebersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SV Großebersdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Trotz der Niederlage belegt Hausbrunn weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der SV Hausbrunn verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Hausbrunn weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Sonntag tritt Großebersdorf beim SV GG Haringsee an, während der SV Hausbrunn einen Tag zuvor den SV Bad Pirawarth empfängt.

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SV Hausbrunn, 6:0 (2:0)

88 Patrick Wimmer 6:0

84 Patrick Wimmer 5:0

70 Kevin Burgstaller 4:0

58 Patrick Wimmer 3:0

29 Oliver Haider 2:0

17 Patrick Wimmer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.