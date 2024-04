Punkteteilung zwischen Auersthal und Kronberg

Spielberichte

1. Klasse Nord: Der ATSV Auersthal wurde gegen Kronberg am Samstag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam vor rund 130 Zuschauern über ein 2:2 nicht hinaus. Weder besiegt noch unterlegen. Der USC Kronberg trat gegen den Favoriten ATSV W.E.B Auersthal an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Auersthal beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Ein umstrittener Zweikampf sorgte für den ersten Aufreger. Ein Foul an der Strafraumgrenze wurde nicht mit einem Pfiff bestraft (7.).

Glück für die Gastgeber, bei einem Zweikampf an der Strafraumgrenze entscheidet der Schiri auf kein Foul... Mad Man, Ticker-Reporter

DIe Gastgeber waren aber spielbestimmend und die Gäste verlegten sich auf das Kontern. In Minute 23 dann die Großchance für die Heimelf.

Weiter Ball von Pikal auf Ünal, der 2 Verteidiger und den Tormann ausspielt, seinen Schuss kann ein weiterer Verteidiger von der Linie köpfen. Mad Man, Ticker-Reporter

Kronberg ging nach einem weiten Ball durch Adrian Rabo in der 28. Minute in Führung. Der Gast bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als dem ATSV W.E.B Auersthal bereits der Ausgleich gelang (33.) und Torschütze Ömer Ünal feierte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Punkteteilung trotz Doppelpack von Rabo

Noch keine Stunde war gespielt, da jubelten die Gastgeber über die Führung. In der 57. Minute traf Ünal aus spitzem Winkel und erzielte für den ATSV Auersthal das 2:1. Doch die Freude darüber hielt nur wenige Minuten lang an. Ein Elfmeter sorgte für den Stimmungskiller der Heimischen. In der 60. Minute sicherte Rabos Elfmetertreffer seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Auersthal drängte weiter auf den Sieg, doch der gelang nicht mehr. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Auersthal und der USC Kronberg schließlich mit einem Remis.

Der ATSV W.E.B Auersthal bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Das Heimteam weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Der ATSV Auersthal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich Kronberg im Klassement auf Platz zwölf. Der USC Kronberg verbuchte insgesamt zwei Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Kronberg weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am kommenden Freitag tritt Auersthal beim ATSV Sparta Deutsch-Wagram an, während der USC Kronberg zwei Tage später den SV Zistersdorf empfängt.

1. Klasse Nord: ATSV W.E.B Auersthal – USC Kronberg, 2:2 (1:1)

60 Adrian Rabo 2:2

57 Oemer Uenal 2:1

33 Oemer Uenal 1:1

28 Adrian Rabo 0:1

