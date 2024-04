Deutsch-Wagram gewinnt das Topspiel gegen Auersthal

Spielberichte

Samstag, 13. April 2024

1. Klasse Nord: Mit Deutsch-Wagram und dem ATSV Auersthal trafen sich am Freitag vor mehr als 300 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien der ATSV Sparta Deutsch-Wagram aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Deutsch-Wagram ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Auersthal einen klaren Erfolg. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Nach zwölf Minuten fanden die Gastgeber die erste Großchance vor. Für die 1:0-Führung war Ozan Erkoc verantwortlich (18.). Vor 300 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle.

Guter Ball auf Sulimani der links durchgeht und zur Mitte wo Erkoc flach einschiebt. Mad Man, Ticker-Reporter

Dem ATSV W.E.B Auersthal gelang mithilfe des ATSV Sparta Deutsch-Wagram der Ausgleich, als Manfred Romstorfer das Leder in das eigene Tor lenkte (24.). In Minute 30 landete ein Kopfball von Bogdan-Alin Dolan nur knapp über dem Tor. Vier Minuten später scheiterte Ozan Erkoc an Auersthals Keeper Andreas Pikal. Kurz vor der Pause konnten die Gäste erneut einen Rückstand verhindern. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Deutsch Wagram setzt sich durch

Christoph Statzberger trug sich in der 59. Spielminute in die Torschützenliste ein, als er nach einem Eckball zum 2:1 einköpft. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Erkoc bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (71.). Der Treffer von Benjamin Sulimani in der 78. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg.

Erkoc von rechts aussen mit der Vorlage auf Mark, der im Zentrum abzieht aber an Pikal scheitert. Mad Man, Ticker-Reporter

Die letzte Chance im Spiel hatte Sascha Mark in Minute 83. Letzten Endes ging Deutsch-Wagram im Duell mit dem ATSV Auersthal als Sieger hervor.

Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram kann nach diesem Sieg der Freude über die übernommene Tabellenführung freien Lauf lassen. In der Defensive des Gastgebers griffen die Räder ineinander, sodass Deutsch-Wagram im bisherigen Saisonverlauf erst 14-mal einen Gegentreffer einsteckte. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Deutsch-Wagram ungeschlagen ist.

Trotz der Niederlage fiel Auersthal in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die gute Bilanz des ATSV W.E.B Auersthal hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ATSV Auersthal bisher elf Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt der ATSV Sparta Deutsch-Wagram beim SV Zistersdorf an, während Auersthal einen Tag später den SC Poysdorf empfängt.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – ATSV W.E.B Auersthal, 4:1 (1:1)

78 Benjamin Sulimani 4:1

71 Ozan Erkoc 3:1

59 Christoph Statzberger 2:1

24 Eigentor durch Manfred Romstorfer 1:1

17 Ozan Erkoc 1:0

