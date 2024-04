Zehn Partien ohne Sieg: Stripfing Amateure setzen Negativtrend in Großebersdorf fort

Spielberichte

1. Klasse Nord: Am Samstag trafen vor 100 Besuchern der SV Großebersdorf und der Stripfing Amateure aufeinander. Das Match entschied Großebersdorf mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Großebersdorf die Nase vorn. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

David Peschek stellte die Weichen für Großebersdorf auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem Elfmeter zum 1:0 zur Stelle war. Zur Pause hatte das Heimteam eine hauchdünne Führung inne.

Zwei schnelle Treffer zur Entscheidung

Doppelpack für den SV Großebersdorf: Nach seinem ersten Tor (47.) markierte Kevin Burgstaller wenig später seinen zweiten Treffer (54.).

Wieder Burgstaller. In der Entstehung ein super Pass von Peschek in die Tiefe. David Lang, Ticker-Reporter

Für das 1:3 des Stripfing Amateure zeichnete Peter Luschnik verantwortlich (90.). Am Schluss siegte Großebersdorf gegen die Gäste.

Großebersdorf gewinnt mit 3:1. Stripfing ist im Abstiegskampf angekommen. David Lang, Ticker-Reporter

Der SV Großebersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Großebersdorf nun auf dem elften Platz steht.

Trotz der Schlappe behält der Stripfing Amateure den neunten Tabellenplatz bei. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der Stripfing Amateure weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Großebersdorf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für Großebersdorf ist der SK Spannberg (Freitag, 20:00 Uhr). Der Stripfing Amateure misst sich am selben Tag mit dem SV Bad Pirawarth (19:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – Stripfing Amateure, 3:1 (1:0)

90 Peter Luschnik 3:1

54 Kevin Burgstaller 3:0

47 Kevin Burgstaller 2:0

12 David Peschek 1:0

