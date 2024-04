Deutsch-Wagram besiegt auch den SV Hausbrunn

Spielberichte

1. Klasse Nord: Deutsch-Wagram setzte sich vor 180 Zuschauern standesgemäß gegen Hausbrunn mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des ATSV Sparta Deutsch-Wagram. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Der Spitzenreiter hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Der Tabellenführer war von Beginn an tonangebend. Die erste Chance hatte Ozan Erkoc nach 21 Minuten. Ali Uzar brachte sein Team dann in der 23. Minute nach vorn. Jetzt war der Bann gebrochen.

Nach einer Ecke von links von Shala köpft Kuntel das nächste Tor, irgendwie war keiner für ihn zuständig. Mad Man, Ticker-Reporter

Philipp Kuntel schoss die Kugel zum 2:0 für Deutsch-Wagram über die Linie (27.). Die Hintermannschaft des SV Hausbrunn ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Sulimanis Doppelpack bringt klaren Heimsieg

Auch nach der Pause hatten die Gastgeber einige gute Möglichkeiten den Vorsprung weiter auszubauen.

Majersky verkürzt im Konter mit dem ersten Abschluss der Gäste! Mad Man, Ticker-Reporter

Das 1:2 des Gasts bejubelte Arun Majersky (62.), als er nach einem Konter den ersten Schuss auf das Tor der Heimischen erfolgreich vollenden konnte. Doppelpack für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram: Nach seinem ersten Tor (73.) markierte Benjamin Sulimani wenig später seinen zweiten Treffer (79.).

Nach einer Flanke auf rechts köpft Mark zur Mitte und Sulimani nickt ein. Mad Man, Ticker-Reporter

Ein starker Auftritt ermöglichte der Heimmannschaft am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Hausbrunn.

Wer soll Deutsch-Wagram noch stoppen? Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram verbuchte gegen den SV Hausbrunn die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nord weiter an. Der Defensivverbund von Deutsch-Wagram steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Hausbrunn ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr der SV Hausbrunn bisher ein. Hausbrunn führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat der SV Hausbrunn derzeit auf dem Konto.

In sieben ausgetragenen Spielen kam Hausbrunn in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Neun Spiele ist es her, dass Deutsch-Wagram zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV GG Haringsee vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Hausbrunn den SC Poysdorf.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SV Hausbrunn, 4:1 (2:0)

79 Benjamin Sulimani 4:1

73 Benjamin Sulimani 3:1

62 Arun Majersky 2:1

27 Philipp Kuntel 2:0

23 Ali Uzar 1:0

