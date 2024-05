SC Poysdorf lässt im Frühjahr noch sieglose Hausbrunner keine Chance

Spielberichte

Am 21. Spieltag der 1. Klasse Nord standen sich der SV Hausbrunn und der SC Poysdorf gegenüber. Aufgrund der aktuellen Formkurven waren die Gäste zu favorisieren. Am Samstagnachmittag wurden die Mannen von Coach Thomas Eigner ihrer Favoritenrolle mit einem klaren 3:0-Erfolg gerecht, fuhren binnen Wochenfrist den zweiten "Dreier" ein und feierten den bereits siebenten Auswärtssieg. Die Kicker aus Hausbrunn hingegen mussten in der Rückrunde die fünfte Niederlage einstecken und warten 2024 noch immer auf den ersten Sieg.

Hausherren mit schwierigem Start

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Hausbrunner, die unter ihrem neuen Trainer Karl-Heinz Brückl antraten. Trotz eines energischen Starts und einer frühen Chance, die mit einem Lattentreffer endete, fanden sich die Heimischen schnell in der Defensive wieder. Die Poysdorfer, die in Blau und Weiß spielten, zeigten sich von Beginn an entschlossen, die Schwächen der Gastgeber auszunutzen. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Duellen und einigen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Doch es waren die Gäste, die in der 30. Minute durch einen Freistoß von Daniel Leisser in Führung gingen. Dieser Schuss aus gut 25 Metern überraschte Hausbrunn-Torwart Jan Kopacekund fand den Weg ins Netz.

Poysdorf dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause nahm Poysdorf das Heft des Handelns noch fester in die Hand. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Adi Mustafic das 0:2, nachdem er sich schön freigespielt wurde und den Ball im rechten oberen Eck versenkt hatte. Hausbrunn versuchte zu antworten, fand aber keine Mittel, um die solide Poysdorfer Defensive zu durchbrechen. Vielmehr waren es die Gäste, die in der 57. Minute durch Tomas Pospis den Sack zumachten und auf 0:3 erhöhten. Pospis, der erst nach der Pause eingewechselt wurde, nutzte seine Chance, lief alleine auf das Tor zu und schob den Ball gekonnt ins rechte Eck.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein Bild der Entschlossenheit auf Seiten der Poysdorfer und der Resignation bei den Hausbrunnern. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb der Spielstand unverändert. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Jetmir besiegelte den 3:0-Erfolg der Gäste, die damit ihren 13. Saisonsieg feiern konnten. Für Hausbrunn hingegen bleibt die Situation prekär, da das Team weiterhin auf den ersten Sieg in der Frühjahrssaison wartet und der Abstand zu den Abstiegsplätzen gefährlich schrumpft.

