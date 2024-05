SCG Eckartsau siegt mit 2:0 gegen SV Bad Pirawarth

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:26

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen SCG Eckartsau und SV Bad Pirawarth behielt der Gastgeber mit einem 2:0 die Oberhand. In einem Spiel, das sich durch intensive Momente und strategische Züge beider Teams auszeichnete, waren es letztlich die Eckartsauer, die die entscheidenden Treffer setzten und die drei Punkte zu Hause behielten.

Eine erste Halbzeit voller verpasster Chancen

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei der SCG Eckartsau von Beginn an das Kommando übernahm und durch Schmol bereits in der 2. Minute eine Riesenchance verzeichnete. Trotz der frühen Dominanz der Gastgeber und weiterer gefährlicher Momente durch Poitschek und Trunner in der 6. und 21. Minute, blieben Tore aus. Der SV Bad Pirawarth, der in der 16. Minute seine erste große Chance durch Pipal hatte, hielt gut dagegen und sorgte für eine ausgeglichene Partie.

Eckartsau kontrolliert das Geschehen ohne den letzten Nachdruck..... RedMunich2528, Ticker-Reporter

Der Torwart Marhofer von Pirawarth zeigte mehrfach sein Können, insbesondere bei einem Kopfball von Schmol in der 54. Minute, den er gekonnt hielt. Trotz guter Angriffe über Horak und Schmol und einer gefährlichen Flanke von Trunner, blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Entscheidung fällt in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für den SCG Eckartsau. Bereits in der 48. Minute brachte eine Flanke von Poitschek den Ball zu Tröstler, der per Kopf das 1:0 erzielte. Dieses Tor gab den Eckartsauern sichtlich Auftrieb, und sie setzten ihre Angriffsbemühungen fort.

Tröstler kommt über rechts und den Pass braucht Karner nur noch über die Linie drücken! RedMunich2528, Ticker-Reporter

Nur 16 Minuten später, in der 64. Minute, konnte Daniel Karner nach einem herausragenden Pass von Tröstler über rechts den Ball über die Linie drücken und somit das 2:0 für die Gastgeber markieren. In der Folgezeit versuchten beide Teams mit Wechseln frischen Wind in ihre Reihen zu bringen. Der SV Bad Pirawarth brachte in der 65. Minute Svizela für Kletzer und in der 77. Minute Öller für Pamminger. Der SCG Eckartsau reagierte ebenfalls mit Spielerwechseln, wobei Karner bereits in der 57. Minute ins Spiel kam und später durch seine Torbeteiligung glänzte.

Trotz weiterer Bemühungen des SV Bad Pirawarth, den Rückstand aufzuholen, blieb die Defensive der Eckartsauer stabil und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SCG Eckartsau, der sich damit über wichtige drei Punkte freuen konnte. Die Mannschaft zeigte insgesamt eine starke Leistung und konnte insbesondere in der zweiten Halbzeit ihre Chancen effektiv nutzen.

1. Klasse Nord: Eckartsau : Bad Piraw. - 2:0 (0:0)

64 Daniel Karner 2:0

49 Christoph Tröstler 1:0



