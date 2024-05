ATSV Auersthal triumphiert mit einem 7:2 gegen SV Hausbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:36

In einer torreichen Begegnung der 22. Runde der 1. Klasse Nord überzeugte der ATSV Auersthal mit einer starken Offensivleistung gegen den SV Hausbrunn. Die Auersthaler setzten sich deutlich mit einem Endstand von 7:2 durch und zeigten dabei, dass ihre Angriffslust ungebrochen ist.

Start mit Überraschungen

Das Spiel begann mit einem sofortigen Angriff der Auersthaler, die von Anfang an das Heft in die Hand nahmen. Bereits in der 28. Minute eröffnete Tunahan Bagirtlak den Torreigen mit einem präzisen Schuss nach einer exzellenten Flanke von Paul Urmann.

Flanke von links und Helm verlängert den Ball gefährlich aufs eigeneTor... Pikal dreht den Ball über die Latte. Mad Man, Ticker-Reporter

Die Hausbrunner waren sichtlich bemüht, eine Antwort zu finden und kamen in der 48. Minute zum Ausgleich, als Arun Majersky nach einem gut ausgespielten Konter den Ball ins Netz legte.

Auersthal dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause schien der ATSV Auersthal entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden.

Hoher Ball auf Urmann an der Strafraumgrenze, der verlängert auf Ünal... der verstolpert im Eins-gegen-Eins. Mad Man, Ticker-Reporter

Paul Urmann brachte die Gastgeber in der 60. Minute erneut in Führung, indem er nach einem hohen Ball gekonnt den Tormann überwand. Der Druck der Auersthaler nahm weiter zu, und in der 64. Minute erweiterte Tunahan Bagirtlak mit einem kraftvollen Kopfball nach einer Ecke die Führung zum 3:1.

Kurz darauf, in der 66. Minute, zeigte Ömer Ünal seine Klasse, indem er einen sicher verwandelten Elfmeter nach einem Foulspiel zum 4:1 einnetzte. Die Hausbrunner versuchten noch einmal heranzukommen, und Benjamin Bruckner gelang in der 69. Minute mit einem Distanzschuss der Anschlusstreffer zum 4:2.

Die Antwort der Auersthaler ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Üveys Karabulut demonstrierte in der 72. Minute seine Fähigkeiten, indem er den Ball elegant über den Tormann lupfte und somit auf 5:2 erhöhte. Nur sieben Minuten später schloss Ömer Ünal einen brillanten Sololauf mit einem weiteren Tor zum 6:2 ab.

Karabulut zieht aus 20 Metern ab... er trifft ins linke Kreuzeck! Mad Man, Ticker-Reporter

Den Schlusspunkt setzte erneut Üveys Karabulut, der in der 85. Minute mit einem spektakulären Schuss ins linke Kreuzeck das 7:2 markierte und damit das Spiel endgültig entschied.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere bedeutende Ereignisse, und mit dem Schlusspfiff stand ein überzeugender 7:2-Sieg für den ATSV Auersthal fest, der die Zuschauer mit einer herausragenden Teamleistung und effektiven Abschlüssen begeisterte.

Die Auersthaler haben mit diesem Sieg nicht nur wichtige Punkte gesammelt, sondern auch ein klares Zeichen ihrer Ambitionen in der Liga gesetzt. Der SV Hausbrunn musste hingegen die Heimreise mit leeren Händen antreten, wird aber sicherlich aus dieser Erfahrung lernen und versuchen, in den kommenden Spielen zurückzuschlagen.

1. Klasse Nord: Auersthal : Hausbrunn - 7:2 (1:0)

85 Üveys Karabulut 7:2

79 Ömer Ünal 6:2

72 Üveys Karabulut 5:2

69 Benjamin Bruckner 4:2

66 Ömer Ünal 4:1

64 Tunahan Bagirtlak 3:1

60 Paul Urmann 2:1

48 Arun Majersky 1:1

28 Tunahan Bagirtlak 1:0

