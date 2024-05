Schlusslicht feiert in Orth/Donau ersten Auswärtssieg

Spielberichte

Ein dramatischer Schlagabtausch wurde im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Nord zwischen dem SC Orth/Donau und dem SV Zistersdorf geliefert. In einem intensiven Match triumphierte das Schlusslicht aus Zistersdorf, mit einem knappen 2:1-Erfolg und feierte im elften Auswärtssiel den ersten Sieg. Der Sportclub aus Orth, der in Rot spielte, zeigte von Anfang an eine dominante Leistung, konnte aber die entscheidenden Momente nicht für sich entscheiden.

Keeper Klimes pariert Elfmeter

Bereits in der 4. Minute hätte Lukas Jank beinahe das 1:0 für die Orther erzielt, doch ein Zistersdorfer Verteidiger klärte in letzter Sekunde auf der Linie. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker, konnten jedoch aus ihren Chancen kein Kapital schlagen. Ein besonders aufregender Moment war der gehaltene Elfmeter in der 16. Minute durch Zistersdorf-Torwart Jakub Klimes, der den Strafstoß von Gurpreet Flora bravourös parierte. Obwohl der SCO weiterhin das Spiel dominierte, zeigte der Nachzügler immer wieder gefährliche Konter. In der 38. Minute traf der Zistersdorfer Jakub Dobsicek nur die Stange - Glück für die Heimischen.

Nachzügler dreht Spiel

Nach der Pause dauerte es bis zur 50. Minute, ehe im zweiten Durchgang das erste Tor fiel. Manuel Kniezanrek brachte die Orther mit einem geschickten Nachschuss in Führung, nachdem ein Freistoß nur abgeklatscht werden konnte. Doch die Freude währte nicht lange. In der 65. Minute nutzte Adrian Kautz eine schlecht geklärte Ecke zum Ausgleich für Zistersdorf, weil er nach einem Getümmel im Fünfer am schnellsten reagierte. Die Partie blieb intensiv, und beide Teams suchten die Entscheidung. Diese fiel in der 72. Minute, als Martin Fuxa nach einem schnellen Konter und einem Fehler von Orth-Keeper Vanja Kanjuh den Ball zum 2:1 für die Gäste über die Linie drückte. Trotz intensiver Bemühungen und einer vierminütigen Nachspielzeit gelang es dem SCO nicht, den Rückstand aufzuholen.

Der SV Zistersdorf konnte somit drei wichtige Punkte aus der Donauauen Arena entführen im Kampf um den Klassenerhalt. Für den SC Orth/Donau war es eine bittere Niederlage, da die Heimischen über weite Strecken das Spiel kontrollierten, aber in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit vermissen ließen.

1. Klasse Nord: Orth : Zistersdorf - 1:2 (0:0)

72 Martin Fuxa 1:2

64 Adrian Kautz 1:1

51 Manuel Kniezanrek 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

