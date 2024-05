Spannung bis zur letzten Sekunde: SV Hausbrunn siegt knapp gegen SV Zistersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:35

In einem packenden Duell der 1. Klasse Nord trafen am Freitagabend der SV Hausbrunn und der SV Zistersdorf aufeinander. Das Heimteam aus Hausbrunn konnte sich in einem dramatischen Match mit 3:2 durchsetzen. Die Zuschauer erlebten eine Achterbahn der Gefühle, besonders als der entscheidende Treffer in der letzten Minute des Spiels fiel.

Ausgeglichene Anfangsphase mit frühen Toren

Die Partie begann schwungvoll: Schon in der 6. Minute gelang Radim Muzikant von den Zistersdorfern der Führungstreffer zum 0:1. Die Hausbrunner ließen sich dadurch jedoch nicht entmutigen und kämpften sich zurück ins Spiel. Arun Majersky, der an diesem Abend eine Schlüsselrolle einnehmen sollte, erzielte in der 22. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Stimmung auf dem Platz und den Rängen heizte sich daraufhin weiter auf.

Der SV Hausbrunn fand besser ins Spiel und konnte durch Dominik Schüller in der 33. Minute erstmals in Führung gehen. Der Treffer zum 2:1 war das Ergebnis einer gut durchdachten Kombination, die Schüller vor dem Zistersdorfer Tor eiskalt abschloss. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, während beide Teams sich auf eine ebenso umkämpfte zweite Hälfte vorbereiteten.

Zweite Halbzeit: Zistersdorf schlägt zurück, Hausbrunn hat das letzte Wort

Nach der Pause kamen die Zistersdorfer entschlossen zurück auf das Feld. In der 63. Minute war es Marek Sustek, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Sustek nutzte eine Unachtsamkeit in der Hausbrunner Abwehr, um den Ball unhaltbar im Netz zu versenken. Das Spiel war nun vollkommen offen, und beide Mannschaften suchten nach der Chance, erneut in Führung zu gehen.

Die Spannung hielt bis in die Nachspielzeit an, als Arun Majersky für den SV Hausbrunn zum zweiten Mal traf. In der 90. Minute zeigte Majersky seine Klasse, indem er sich geschickt durch die Abwehr der Zistersdorfer arbeitete und den entscheidenden Treffer zum 3:2 setzte. Dieses Tor brachte nicht nur die Führung, sondern sicherte den Hausbrunnern letztendlich auch den Sieg in dieser hart umkämpften Begegnung.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 95 Minuten abpfiff, war die Erleichterung sowie die Freude bei den Spielern und Fans des SV Hausbrunn groß. Dieser Sieg könnte für die Hausbrunner in der Tabelle der 1. Klasse Nord bedeutende Auswirkungen haben. Der SV Zistersdorf hingegen musste eine bittere, wenn auch knappe, Niederlage hinnehmen, zeigte aber eine kämpferische Leistung, die vielleicht Hoffnung für die kommenden Spiele gibt.

1. Klasse Nord: Hausbrunn : Zistersdorf - 3:2 (2:1)

94 Arun Majersky 3:2

63 Marek Sustek 2:2

33 Dominik Schüller 2:1

22 Arun Majersky 1:1

6 Radim Muzikant 0:1

