Überzeugender Heimsieg: SV Bad Pirawarth demontiert SC Orth/Donau mit 6:1

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:40

In einer eindrucksvollen Vorstellung dominierte der SV Bad Pirawarth das Spiel gegen den SC Orth/Donau und sicherte sich einen klaren 6:1-Sieg. Der Sportverein Bad Pirawarth zeigte von Anfang an eine starke Leistung, die durch ein effizientes Offensivspiel und präzise Abschlüsse gekennzeichnet war.

Ein dominanter Start führt zu früher Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo seitens des SV Bad Pirawarth, der bereits in der 27. Minute durch einen präzisen Schuss von Alexander Pipal in Führung ging.

Ein zweikampfintensives Spiel findet ausschließlich in der Orther Spielhälfte statt. consti0301, Ticker-Reporter

Dieses Tor folgte auf eine Phase intensiver Angriffe und Ballbesitz, die den Gastgebern früh im Spiel einen Vorteil verschaffte. Orth, in schwarz-weißer Montur, fand nur schwer ins Spiel und wurde vor allem in der eigenen Hälfte festgesetzt. Trotz einiger Versuche, das Spiel zu stabilisieren, gelang es den Orthern nicht, den Druck der Heimmannschaft abzuwehren.

Nach der Halbzeitpause kam der SV Bad Pirawarth mit unverminderter Energie zurück auf den Platz. Sebastian Pamminger erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 47. Minute auf 2:0, was die Dominanz der Pirawarther weiter festigte. Auch in der Folgezeit blieb der Sportverein Bad Pirawarth die treibende Kraft. Alexander Pipal trug mit seinem zweiten Tor des Abends in der 68. Minute zum 3:0 bei, bevor Sandro Krizso nur drei Minuten später das 4:0 erzielte.

SC Orth/Donau kämpft, aber Pirawarth behält die Oberhand

Ergebniskosmetik für Orth. Ederndorfer verwandelt den Strafstoß und verkürzt zum 4:1. consti0301, Ticker-Reporter

Der SC Orth/Donau zeigte sich zwar kurzzeitig kämpferisch und erzielte durch Stefan Ederndorfer in der 75. Minute per Elfmeter den Ehrentreffer zum 4:1, doch die Hoffnung auf eine Wende war nur von kurzer Dauer. Dominik Krhut antwortete nur vier Minuten später mit dem 5:1 für den SV Bad Pirawarth, ebenfalls durch einen verwandelten Elfmeter. Trotz einer roten Karte für Benjamin Forster in der 87. Minute wegen hartem Einsteigen und verminderter Mannstärke, setzte Josef Hesek in der 81. Minute mit dem 6:1 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Teamleistung.

Die Gastgeber zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, die durch effiziente Spielzüge und konsequente Chancenverwertung bestach. Das Team von SC Orth/Donau konnte trotz einiger Wechsel und eines kurzen Aufbäumens nicht genug Druck aufbauen, um das Spiel zu drehen. Mit dem Schlusspfiff bestätigte sich der deutliche Sieg für den SV Bad Pirawarth, der mit diesem Erfolg wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelt.

Das Spiel endete ohne zusätzliche Nachspielzeit, und der SV Bad Pirawarth konnte einen wohlverdienten und überzeugenden Sieg feiern. Die Fans des Sportvereins Bad Pirawarth dürften mit der Leistung ihrer Mannschaft sehr zufrieden sein, während der SC Orth/Donau das Spiel schnell abhaken und sich auf die nächsten Begegnungen konzentrieren muss.

1. Klasse Nord: Bad Piraw. : Orth - 6:1 (1:0)

81 Josef Hesek 6:1

79 Stefan Ederndorfer 5:1

79 Dominik Krhut 5:0

71 Sandro Krizso 4:0

68 Alexander Pipal 3:0

47 Sebastian Pamminger 2:0

27 Alexander Pipal 1:0

