Deutsch-Wagram sichert sich den Sieg gegen den SK Spannberg

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:42

In einem spannenden Match der 23. Runde in der 1. Klasse Nord gelang es dem ATSV Sparta Deutsch-Wagram, einen entscheidenden 2:0-Sieg gegen den SK Spannberg zu erringen. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs brachten spektakuläre Tore von Sascha Mark und Phillip Wihro in der zweiten Halbzeit die Deutsch-Wagramer auf die Siegerstraße.

Ein torloses, aber spannendes erstes Halbzeit

Das Spiel begann dynamisch, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem SK Spannberg und ATSV Sparta Deutsch-Wagram anpfiff. Beide Teams zeigten von Anfang an Engagement und Kampfgeist. Die Spannberger, die auf heimischem Terrain spielten, versuchten ihre Position zu stärken und setzten auf eine solide Verteidigung, um die offensiven Bemühungen der Deutsch-Wagramer zu neutralisieren. Trotz mehrerer Angriffsversuche von beiden Seiten blieb die erste Halbzeit jedoch ohne Tore. Die Deutsch-Wagramer, die ebenfalls ihre defensiven Qualitäten unter Beweis stellten, ließen kaum Chancen zu und blockierten jeden Versuch der Spannberger, das Spielfeld zu dominieren.

Die Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die Gäste aus Deutsch-Wagram entschlossen zurück auf das Spielfeld. Es dauerte nicht lange, bis sich ihre Anstrengungen auszahlten. In der 48. Minute erzielte Sascha Mark das ersehnte erste Tor des Spiels. Nach einer hervorragend ausgeführten Kombination im Mittelfeld gelang es ihm, die Verteidigung der Spannberger zu überwinden und den Ball unhaltbar ins Netz zu befördern. Der Treffer zum 0:1 brachte neue Energie in das Spiel der Deutsch-Wagramer, die nun deutlich dominanter auftraten.

Die Spannberger versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, fanden jedoch keine Antwort auf die gut organisierte Abwehr der Gäste. In der 59. Minute dann der zweite Schock für die Heimmannschaft: Phillip Wihro erhöhte auf 0:2 für Deutsch-Wagram. Mit einem präzisen Schuss aus der Distanz ließ er dem Torwart des SK Spannberg keine Chance und sorgte damit praktisch für die Vorentscheidung in diesem Match. Trotz verzweifelter Versuche der Spannberger, ins Spiel zurückzukommen, hielt die Defensive der Deutsch-Wagramer stand und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

Als das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit endete, stand der Sieger fest: ATSV Sparta Deutsch-Wagram verließ den Platz mit einem klaren 2:0-Erfolg. Dieser Sieg stärkt ihre Position in der Tabelle, während der SK Spannberg die Niederlage hinnehmen musste und sich auf die kommenden Spiele vorbereiten wird.

1. Klasse Nord: Spannberg : Deutsch-Wagram - 0:2 (0:0)

59 Phillip Wihro 0:2

48 Sascha Mark 0:1

