SV Großkrut holt in Großebersdorf "Big Points"

In einer Begegnung der 23. Runde in der 1. Klasse Nord musste der SV Großebersdorf eine knappe Niederlage gegen den SV AUST-BAU Großkrut hinnehmen. Trotz eines späten Anschlusstreffers durch einen direkten Freistoß blieb es beim 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft. Die Gäste aus Großkrut konnten im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zwölftplatzierten "Big Points" einfahren und einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt setzen.

Früher Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Großkrut bereits in der ersten Halbzeit durch zwei schnelle Tore einen deutlichen Vorsprung herausarbeitete. In der 10. Minute kam es zum ersten Treffer, als die Gäste nach einem gut durchdachten Spielzug durch Miroslav Fako das 1:0 erzielten. Nur wenige Momente später nutzten die Großkruter eine Unachtsamkeit in der Großebersdorfer Abwehr und verdoppelten ihren Vorsprung durch Mirza Muratovic auf 0:2. Diese schnellen Schläge sorgten für spürbare Frustration bei den Spielern und Fans der Heimischen.

Während die Großebersdorfer sich mühten, ins Spiel zurückzufinden, bot sich beiden Teams eine kurze Atempause während einer Trinkpause bei milden 20 Grad Celsius. Die erste Halbzeit endete schließlich ohne weitere Tore, aber mit einem klaren Vorteil für die Gäste.

Kiris bringt Großebersdorf zurück ins Spiel

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst kaum. Der SV Großebersdorf intensivierte zwar seine Angriffsbemühungen, fand jedoch lange Zeit keine Mittel, die gut organisierte Abwehr der Großkruter zu überwinden. Erst in der 78. Minute gelang den Großebersdorfern der erhoffte Durchbruch. Ein von Yavuz Kiris exzellent ausgeführter direkter Freistoß fand den Weg ins Netz und verkürzte das Ergebnis auf 1:2. Dieses Tor entfachte neue Hoffnungen und setzte die Schlussphase des Spiels unter hohe Spannung.

Die Großebersdorfer drängten auf den Ausgleich, während Großkrut alles daransetzte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Die Lage für Großkrut verschärfte sich in der 90. Minute, als Bernd Körber die Ampelkarte sah. In der Nachspielzeit gelang es den Großebersdorfern jedoch trotz Überzahl und vehementen Bemühungen nicht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Das Spiel endete mit einem 1:2, ein Ergebnis, das die Großkruter ausgelassen feierten, während der SV Großebersdorf enttäuscht das Feld verließ.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Norbert Lang erstellt.

