ATSV Auersthal feiert dank "Lucky Punch" in Minute 93 knappen Auswärtssieg

Im Rahmen der 23. Runde der 1. Klasse Nord fand das Match zwischen dem SV GG Haringsee und dem ATSV Auersthal statt, das die Gäste durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit einem knappen 3:2 für sich entscheiden konnten.

Eigentor beschert Gästen Pausen-Führung

Der Start in das Spiel war von sofortiger Action geprägt, als der ATSV Auersthal bereits in der 27. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Patrick Jelemensky in Führung ging. Nach einem Freistoß von Andreas Helm verlängerte Jelemensky den Ball ins eigene Netz. Trotz des frühen Rückstands fanden die Hausherren langsam ins Spiel, konnten jedoch im ersten Durchgang keine entscheidenden Akzente setzen. Das Team aus Auersthal hingegen spielte weiterhin aktiv nach vorne, nutzte aber die sich bietenden Chancen nicht effektiv.

Haringsee macht Rückstand zwei Mal wett - Entscheidung in Minute 93

Die zweite Halbzeit begann mit einem motivierten Haringsee, das den Ausgleich suchte und in der 55. Minute durch Sebastian Tuitz fand. Tuitz setzte sich geschickt gegen zwei Verteidiger durch und platzierte den Ball flach im rechten Eck. Doch die Freude währte nicht lange, denn bereits zehn Minuten später brachte Andreas Helm die Auersthaler mit einem spektakulären Freistoß wieder in Führung. Der Ball von der Mittellinie wurde immer länger und traf schließlich via Latte und Rücken des Torwarts ins Netz.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als Tobias Drosg in der 75. Minute für Haringsee zum 2:2 traf. Als das Spiel schon fast entschieden schien, sorgte Tunahan Bagirtlak in der 93. Minute für den dramatischen Höhepunkt. Nach einem langen Freistoß von Helm befand sich Bagirtlak genau richtig positioniert und drückte den Ball über die Linie zum 3:2 für Auersthal.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

