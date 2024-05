SV Zistersdorf dreht das Spiel und siegt mit 4:2 gegen SV GG Haringsee

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:10

In einer spannenden Begegnung der 24. Runde in der 1. Klasse Nord konnte der SV Zistersdorf einen 4:2-Erfolg gegen den SV GG Haringsee verbuchen. Die Zuschauer erlebten ein torreiches Match, in dem die Zistersdorfer eine beeindruckende Aufholjagd starteten, nachdem sie früh im Spiel in Rückstand gerieten.

Früher Schock und rasante Antwort

Das Spiel begann mit einem frühen Elfmeter-Tor für die Gäste aus Haringsee, als Daniel Hasenberger bereits in der 6. Minute die Führung erzielte. Die Heimmannschaft ließ sich davon jedoch nicht beirren und fand schnell zurück ins Spiel. Radim Muzikant glich in der 26. Minute mit einem scharfen Schuss vom Elfmeterpunkt aus, was den Schwung zurück zu den Zistersdorfern brachte. Nur eine Minute später, in der 27. Minute, verwandelte Marek Sustek spektakulär aus der Distanz und brachte die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung. Dieser rasche Doppelschlag zeigte die Entschlossenheit und die taktische Anpassungsfähigkeit der Zistersdorfer. Nach 32 hatten die Gäste die nächste Chance per Elfmeter.

Elfmeter gehalten! Gerd Müller, Ticker-Reporter

Zistersdorf baut Vorsprung aus, Haringsee kontert zu spät

Nach der Halbzeitpause intensivierten die Zistersdorfer ihren Angriffsdruck. Martin Fuxa erhöhte in der 59. Minute auf 3:1, indem er einen Fehler in der Haringseer Abwehr gnadenlos ausnutzte. Die Gäste versuchten daraufhin, den Druck zu erhöhen, doch ihre Bemühungen wurden durch eine starke Defensive der Gastgeber unterbunden. In der 70. Minute setzte Radim Muzikant, der bereits zuvor getroffen hatte, noch einen drauf und markierte mit seinem zweiten Tor des Abends das 4:1 für den SV Zistersdorf. Der SV GG Haringsee gab sich jedoch nicht geschlagen und erzielte in der 83. Minute durch Filip Cerkezovic das 4:2, was kurzzeitig Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd weckte. Trotzdem reichte die Zeit nicht aus, um das Spiel komplett zu drehen. Das Match endete schließlich mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Zistersdorfer, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sicherten.

Der SV Zistersdorf zeigte eine beeindruckende Moral und Effizienz vor dem Tor, was letztendlich den Ausschlag für ihren Sieg gab. Die Gäste aus Haringsee, obwohl stark beginnend, konnten ihre Führung nicht konservieren und mussten sich der Offensivkraft der Zistersdorfer geschlagen geben. Mit diesem Sieg halten die Zistersdorfer eine kleine Hoffnung am Leben.

1. Klasse Nord: Zistersdorf : Haringsee - 4:2 (2:1)

83 Filip Cerkezovic 4:2

70 Radim Muzikant 4:1

59 Martin Fuxa 3:1

27 Marek Sustek 2:1

26 Radim Muzikant 1:1

6 Daniel Hasenberger 0:1

