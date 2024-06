SV Zistersdorf triumphiert auswärts gegen Stripfing Amateure

Spielberichte

Der SV Zistersdorf setzte sich in einem packenden Spiel der 1. Klasse Nord mit 2:0 gegen die Stripfing Amateure durch. In einer Partie, die bis zur Halbzeit torlos blieb, gelang es den Gästen, in der zweiten Hälfte das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Stripfinger mussten dabei einen Platzverweis verkraften, was ihre Bemühungen um einen Ausgleich zusätzlich erschwerte.

Erste Halbzeit: Abtasten und Chancenlosigkeit

Das Spiel begann mit dem Anpfiff zur ersten Minute, wobei beide Teams zunächst vorsichtig agierten und sich gegenseitig abtasteten. Die Stripfing Amateure und der SV Zistersdorf versuchten, die Kontrolle über das Mittelfeld zu erlangen, aber klare Torchancen blieben in der Anfangsphase aus.

Die Zistersdorfer konnten zwar hin und wieder gefährlich werden, doch die Defensive der Stripfinger stand solide. Auch der Sportverein Stripfing II versuchte, durch schnelle Konter zum Erfolg zu kommen, aber die Abwehrreihen des SV Zistersdorf ließen wenig zu. So endete die erste Halbzeit ohne nennenswerte Höhepunkte und die Zuschauer mussten sich mit einem 0:0 zur Pause begnügen.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, gelang dem SV Zistersdorf der Führungstreffer. In der 47. Minute war es Radim Muzikant, der einen schön herausgespielten Angriff erfolgreich zum 0:1 abschloss. Dieser frühe Treffer nach der Pause stellte die Stripfing Amateure vor eine schwierige Aufgabe.

Die Heim-Mannschaft versuchte, den Rückstand wettzumachen und erhöhte den Druck auf die Gäste. Doch das Blatt wendete sich endgültig gegen den Sportverein Stripfing II in der 62. Minute, als Tobias Sostarits die Gelb-Rote Karte sah und vom Platz musste. In Unterzahl wurde es für die Stripfinger noch schwerer, den Ausgleich zu erzielen.

Der SV Zistersdorf nutzte die numerische Überlegenheit und spielte weiterhin konzentriert nach vorne. Dies zahlte sich in der 70. Minute aus, als Martin Fuxa zum 0:2 traf und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Die Zistersdorfer ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und verteidigten ihre Führung geschickt bis zum Schlusspfiff.

Nach einer Minute Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SV Zistersdorf durfte einen verdienten 2:0-Auswärtssieg bejubeln. Die Stripfing Amateure hingegen mussten sich trotz engagierter Leistung geschlagen geben und die Niederlage akzeptieren.

1. Klasse Nord: Stripfing Amateure : Zistersdorf - 0:2 (0:0)

70 Martin Fuxa 0:2

47 Radim Muzikant 0:1

