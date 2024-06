Meister! Deutsch-Wagram dreht das Spiel bei Großebersdorf und ist nicht mehr einzuholen

Spielberichte

Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram hat in einem spannenden Spiel der 1. Klasse Nord den SV Großebersdorf mit 2:1 besiegt. Die Gäste drehten dabei einen frühen Rückstand und sicherten sich durch Tore von Ozan Yavuz und Philipp Kuntel die Meisterschaft. Der SV Großebersdorf konnte dem Druck der Gäste auf Dauer nicht standhalten, musste sich geschlagen geben und befindet sich vor dem letzten Spiel auf dem letzten Tabellenplatz.

Frühe Führung für den SV Großebersdorf wird vor dem Kabinengang egalisiert

Schon in der 2. Minute erhielt der SV Großebersdorf einen Elfmeter. Patrick Wimmer trat an und verwandelte sicher ins rechte Eck, während der Deutsch-Wagramer Goalie Mario Vogl keine Chance hatte, den Ball zu halten, obwohl er im richtigen Eck war. Diese frühe Führung verlieh den Gastgebern zunächst Selbstbewusstsein.

Die Gäste aus Deutsch-Wagram ließen sich davon jedoch nicht einschüchtern. In der 13. Minute zogen sie mit einem ersten gefährlichen Schuss von Sascha Mark an der Strafraumgrenze knapp vorbei. Es folgten weitere Chancen, bei denen vor allem die Präzision im letzten Drittel noch fehlte. In der 33. Minute bewahrte SV Großebersdorfs Torwart Thomas Weißinger sein Team mit einer starken Parade nach einer scharfen Hereingabe von Stephan Hlinka vor dem Ausgleich.

Die Deutsch-Wagramer blieben jedoch am Drücker und belohnten sich kurz vor der Halbzeitpause. In der 41. Minute erzielte Ozan Yavuz den Ausgleich mit einer Flanke von ganz links, die im langen Eck landete. Damit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen.

Spannende zweite Halbzeit und die Wende zugunsten der Gäste

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine. Deutsch-Wagram setzte sofort wieder auf Angriff und in der 50. Minute gelang ihnen die verdiente Führung. Nach einer Ecke von rechts, geschlagen von Philipp Wihro, köpfte Philipp Kuntel die Gäste aus kurzer Distanz in Front.

Die Großebersdorfer versuchten in der Folgezeit, wieder ins Spiel zu finden. David Lang hatte in der 81. Minute eine große Chance, als er Goalie Vogl umkurvte und zu Boden ging, aber nicht reklamierte. Es schien, als wäre er einfach ausgerutscht, sonst wäre es eine hundertprozentige Torchance gewesen.

Die Schlussminuten brachten noch einige Spannungsmomente. In der Nachspielzeit von vier Minuten wurde die Dramatik noch einmal gesteigert, aber am Ende blieb es beim 2:1 für Deutsch-Wagram. Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute war der Jubel auf Seiten der Gäste groß, denn dieser Sieg bedeutete zugleich die Meisterschaft. Herzliche Glückwünsche an den ATSV Sparta Deutsch-Wagram, der sich durch eine starke kämpferische Leistung den Titel sicherte.

1. Klasse Nord: Großebersdorf : Deutsch-Wagram - 1:2 (1:1)

50 Philipp Kuntel 1:2

41 Ozan Yavuz 1:1

3 Patrick Wimmer 1:0

