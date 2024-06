SV AUST-BAU Großkrut triumphiert gegen SC Orth/Donau

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:41

Der SV AUST-BAU Großkrut sicherte sich in der 25. Runde der 1. Klasse Nord einen wichtigen Heimsieg gegen den SC Orth/Donau. Mit einem Endstand von 2:0 zeigten die Gastgeber eine starke Leistung und belohnten sich für ihre Bemühungen. Besonders herausragend war Miroslav Fako, der beide Tore für die Mannschaft erzielte. Von Beginn an dominierte der SV AUST-BAU Großkrut das Spiel und setzte die Gäste aus Orth/Donau unter Druck.

Dominante erste Halbzeit für den Sportverein Großkrut

Das Spiel begann um 17:30 Uhr und schon in der 9. Minute setzte der SV AUST-BAU Großkrut das erste Ausrufezeichen. Ein Lattenschuss der heimischen Mannschaft ließ die Fans früh aufhorchen. Nur neun Minuten später, in der 18. Minute, war es dann soweit: Miroslav Fako erzielte das erste Tor für den Sportverein Großkrut und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Der SV AUST-BAU Großkrut blieb weiter am Drücker und hatte in der 19. Minute die Chance, die Führung auszubauen. Doch Graf setzte den Ball über das Tor und vergab damit das mögliche 2:0. Die Gastgeber ließen jedoch nicht nach und erspielten sich weitere gute Möglichkeiten. In der 24. Minute hatten die Gäste eine vielversprechende Gelegenheit, doch auch diese Chance blieb ungenutzt.

Zur Halbzeit stand es somit 1:0 für den SV AUST-BAU Großkrut, der das Spielgeschehen weitgehend dominierte und die besseren Chancen auf seiner Seite hatte.

Zweite Halbzeit: Fako trifft erneut und sichert den Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SV AUST-BAU Großkrut die spielbestimmende Mannschaft. In der 53. Minute traf Graf erneut die Latte und verpasste damit knapp das 2:0. Doch die Erlösung folgte nur wenige Minuten später: In der 58. Minute war es erneut Miroslav Fako, der für die Gastgeber traf und das 2:0 erzielte. Dieses Tor verschaffte dem Sportverein Großkrut die nötige Sicherheit und brachte die Gäste aus Orth/Donau endgültig in Bedrängnis.

In der 56. Minute wurde ein weiteres Tor für den SV AUST-BAU Großkrut aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Dennoch blieb die Heimmannschaft weiterhin gefährlich und kontrollierte das Spielgeschehen. Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne größere Höhepunkte, und so endete die Partie schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV AUST-BAU Großkrut.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute, und die Gastgeber konnten sich über einen wichtigen Heimsieg freuen. Mit dieser überzeugenden Leistung unterstrich der SV AUST-BAU Großkrut seine Ambitionen in der Liga zu bleiben und setzte ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

1. Klasse Nord: SV Großkrut : Orth - 2:0 (1:0)

58 Miroslav Fako 2:0

18 Miroslav Fako 1:0

