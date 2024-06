SC Poysdorf siegt in spannender Partie gegen SCG Eckartsau

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 02:45

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Nord setzte sich der SC Poysdorf gegen den SCG Eckartsau mit 2:1 durch. Nach einem frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Mathias Pellinger drehten Robert Pacinda und Daniel Leisser in der zweiten Halbzeit das Spiel zugunsten der Poysdorfer. Die Begegnung hielt bis zur letzten Minute Spannung bereit und endete schließlich mit einem knappen, aber verdienten Sieg für die Gäste.

Frühe Führung für die Eckartsauer

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 23. Minute konnte Mathias Pellinger den SCG Eckartsau mit 1:0 in Führung bringen. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter der Poysdorfer keine Chance und sorgte für großen Jubel bei den heimischen Fans. Der Sportclub Großgemeinde Eckartsau dominierte in der Anfangsphase das Geschehen und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen.

Die Poysdorfer taten sich schwer, ins Spiel zu finden und konnten nur wenige gefährliche Aktionen kreieren. Doch die Abwehr der Eckartsauer stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste zu. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Wende in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen die Poysdorfer deutlich motivierter aus der Kabine und setzten die Eckartsauer sofort unter Druck. Die Bemühungen der Gäste wurden in der 61. Minute belohnt, als Robert Pacinda zum 1:1-Ausgleich traf. Der Treffer brachte neuen Schwung in das Spiel der Poysdorfer, die nun klar die Oberhand gewannen.

In der 68. Minute hätte Schodl beinahe die Führung für die Poysdorfer erzielt, doch der Torhüter des SCG Eckartsau zeigte eine Glanzparade und lenkte den Ball über die Latte. Es blieb also weiterhin spannend, und beide Teams kämpften verbissen um den nächsten Treffer.

Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss: In der 87. Minute erzielte Daniel Leisser das 2:1 für den SC Poysdorf. Ein gut herausgespielter Angriff und ein platzierter Elfmeter ließen dem Torhüter der Eckartsauer keine Chance. Die Poysdorfer hatten das Spiel gedreht und waren nun auf Siegkurs. Damit endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den SC Poysdorf.

Die Partie bot den Zuschauern alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: frühe Tore, einen zwischenzeitlichen Ausgleich und eine späte Entscheidung. Der SC Poysdorf bewies große Moral und kämpfte sich nach einem Rückstand zurück ins Spiel, während der SCG Eckartsau trotz einer starken ersten Halbzeit am Ende ohne Punkte dastand.

1. Klasse Nord: Eckartsau : Poysdorf - 1:2 (1:0)

87 Daniel Leisser 1:2

61 Robert Pacinda 1:1

23 Mathias Pellinger 1:0

Details

