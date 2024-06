ATSV Auersthal ringt zehn Eckartsauer nieder

Spielberichte

In einem packenden Duell in der letzten Runde der 1. Klasse Nord setzte sich der ATSV Auersthal im Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenvierten und dem Vizemeister mit 2:1 gegen den SCG Eckartsau durch. Bereits in der ersten Halbzeit ging es heiß her, wobei Auersthal und Eckartsau jeweils einmal trafen. Ein Treffer in der zweiten Hälfte brachte schließlich die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Kniezanrek sieht früh Rot

Die Partie begann mit etwas Verspätung, doch die anfängliche Ruhe währte nicht lange. Schon nach zehn Minuten hatte Auersthals Ömer Ünal die erste große Chance, als er nach einem langen Ball zwei Verteidiger ausspielte, aber knapp verfehlte. Kurz darauf zwang Simon Pammer SCG-Torhüter Alex Kniezanrek mit einem Volley nach einer Günay-Flanke zu einer weiteren Glanzparade, doch es blieb vorerst beim 0:0.

Das Spiel war durch intensive Aktionen geprägt. Der ATSV setzte immer wieder gefährliche Akzente, unter anderem durch Mustafa Günay und Paul Urmann. Doch die Gäste hielten stand, bis in der 21. Minute Goalie Kniezanrek nach einem Torraub die Rote Karte sah und die Gäste in Unterzahl weiterspielen mussten.

Die numerische Überlegenheit nutzte Auersthal schließlich in der 43. Minute. Üveys Karabulut brachte nach einer Ecke von Ünal den Ball ins lange Eck und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später gelang es Christoph Tröstler, für die Eckartsauer auszugleichen und mit einem 1:1 in die Halbzeitpause zu gehen.

Spannung bis zur letzten Minute, Eckartsau trotz Unterzahl brandgefährlich

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen beim ATSV Auersthal. Bereits in der 47. Minute hatte der Eckartsauer Julian Hofbauer eine große Chance, als er aus zwölf Metern die Außenstange traf. In der Folge drängten die Auersthaler auf die erneute Führung, während die Gäste defensiv gefordert waren.

In der 62. Minute war es dann soweit: Nach einem weiten Ball von Tunahan Bagirtlak nahm Ünal den Ball am linken 16er-Eck an, zog nach innen und traf flach ins lange Eck. Schiedsrichter Mann bestätigte das Tor und der ATSV Auersthal ging mit 2:1 in Führung. Doch die Partie war noch lange nicht entschieden.

In der 70. Minute erhielten die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Urmann im Strafraum gefoult wurde. Andreas Helm trat an, doch der eingewechselte Eckartsauer Torwart Reinhard Trunner parierte den präzisen Schuss und hielt seine Mannschaft im Spiel. In den letzten Minuten war es dann noch einmal Christoph Tröstler, der in den Strafraum zog und für Gefahr sorgte, aber Andreas Pikal im ATSV-Gehäuse zeigte eine starke Parade.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete der Unparteiische die Partie beim Stand von 2:1 für den ATSV Auersthal. Die Gastgeber, die als Aufsteiger eine gute Saison spielten, sicherten sich damit drei weitere Punkte und belohnten sich für eine kämpferische Leistung gegen den Sportclub Großgemeinde Eckartsau, der ebenfalls eine sehr gute Saison spielte und den Vizemeistertitel erroberte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (26450 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Auersthal : Eckartsau - 2:1 (1:1)

63 Ömer Ünal 2:1

45 Christoph Tröstler 1:1

43 Üveys Karabulut 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.