Stripfing Amateure drehen das Spiel gegen den SV Hausbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:00

In einer spannenden Partie der 1. Klasse Nord setzten sich die Stripfing Amateure mit 4:2 gegen den SV Hausbrunn durch. Nachdem die Hausherren in der ersten Halbzeit in Führung gegangen waren, drehten die Gäste in der zweiten Hälfte das Spiel komplett zu ihren Gunsten. Besonders in den letzten Minuten zeigten die Stripfinger ihre Klasse und sorgten für einen deutlichen Endstand.

Erste Halbzeit: Hausbrunn legt vor

Mit dem Anpfiff startete das Spiel in Hausbrunn pünktlich und beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie den Platz als Sieger verlassen wollten. Die ersten Minuten waren von vorsichtigem Abtasten geprägt, wobei der SV Hausbrunn den Ballbesitz kontrollierte. Es dauerte bis zur 35. Minute, bis der erste Treffer der Partie fiel: Marek Kavecky nutzte eine Lücke in der Abwehr der Stripfing Amateure und brachte den SV Hausbrunn mit 1:0 in Führung. Die Hausbrunner spielten daraufhin beflügelt weiter, konnten aber keine weiteren zwingenden Chancen kreieren. Die Stripfinger konzentrierten sich auf die Defensive und versuchten, keine weiteren Treffer zu kassieren.

Bis zum Halbzeitpfiff änderte sich nichts mehr am Spielstand, sodass der Sportverein Hausbrunn mit einer knappen 1:0-Führung in die Kabine ging. Die Gäste mussten sich für die zweite Halbzeit etwas einfallen lassen, um das Spiel noch zu drehen.

Zweite Halbzeit: Stripfing dreht auf

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, zeigten die Stripfing Amateure, dass sie fest entschlossen waren, den Rückstand aufzuholen. Bereits in der 48. Minute war es Pascal Pokorny, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Dieses Tor gab den Gästen neuen Schwung und sie drängten auf den Führungstreffer.

In der 62. Minute war es dann Dominik Pürk, der die Stripfinger mit 2:1 in Führung brachte. Der SV Hausbrunn wirkte nun etwas verunsichert und hatte Schwierigkeiten, wieder ins Spiel zu finden. Die Stripfinger nutzten dies aus und erhöhten in der 73. Minute durch Luca Sallmutter auf 3:1. Der Sportverein Hausbrunn versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, fand aber kein Mittel gegen die nun stark aufspielenden Gäste.

In der 87. Minute machte David Schweng mit seinem Treffer zum 4:1 für die Stripfing Amateure alles klar. Obwohl die Hausbrunner in der 90. Minute durch Jan Kopacek noch auf 2:4 verkürzen konnten, war es zu spät, um das Spiel noch einmal spannend zu machen. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und die Partie endete mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Stripfing Amateure.

Der SV Hausbrunn hatte in der ersten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt, konnte diese aber in der zweiten Halbzeit nicht aufrechterhalten. Die Stripfinger bewiesen hingegen ihre Qualität und nutzten ihre Chancen konsequent, um das Spiel zu drehen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

1. Klasse Nord: Hausbrunn : Stripfing Amateure - 2:4 (1:0)

93 Jan Kopacek 2:4

87 David Schweng 1:4

73 Luca Sallmutter 1:3

62 Dominik Pürk 1:2

48 Pascal Pokorny 1:1

35 Marek Kavecky 1:0

Details

