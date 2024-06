SC Poysdorf dominiert gegen SV Großebersdorf und sichert sich klaren 4:0-Sieg

Spielberichte

Der SC Poysdorf hat in der 26. Runde der 1. Klasse Nord einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den SV Großebersdorf eingefahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachen die Gastgeber im zweiten Durchgang den Bann und sicherten sich den deutlichen Sieg. Die Partie war geprägt von einem emotionalen Abschied zweier langjähriger Spieler des Sportclubs Poysdorf.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und die Gäste aus Großebersdorf hatten bereits in der 20. Minute ihre erste Möglichkeit. Nach einer Hereingabe kam Burgstaller mit der Fußspitze an den Ball, doch sein Schuss ging knapp neben das Tor. Die Poysdorfer verteidigten jedoch gut und ließen keine weiteren nennenswerten Chancen zu.

Im Verlauf der ersten Halbzeit kamen auch die Gastgeber zu einigen Möglichkeiten, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Großebersdorf mit einer Möglichkeit! Der Poysdorfer Torhüter kann aber stark parieren! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Nach dem Seitenwechsel kam der SC Poysdorf entschlossener aus der Kabine und wurde in der 51. Minute belohnt. Tomas Pospis nutzte einen guten Pass und versenkte den Ball gekonnt im Tor, um seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Gastgeber setzten nach und erhöhten nur fünf Minuten später auf 2:0. Nach einer Hereingabe von Markus Schweinberger kam Robert Pacinda am zweiten Pfosten an den Ball und versenkte ihn mit der ersten Berührung im Tor.

In der 80. Minute machten die Poysdorfer dann alles klar. Nach einem starken Lauf von Mustafic brachte dieser den Ball flach in den Sechzehner, wo Roman Strobl die Kugel mithilfe der Stange im Tor unterbrachte. Der Sportclub Poysdorf führte nun mit 3:0, und das Spiel war praktisch entschieden.

Zum Karriereende beschenkt sich Markus (12) noch selbst! Er zieht einfach mal ab, der Torhüter kann zuerst noch parieren, aber mit dem Drall und der Hilfe von Pospis (10) geht der Ball ins Tor! Dominik Leisser, Ticker-Reporter

Zum krönenden Abschluss seiner Karriere beschenkte sich Markus Schweinberger in der 87. Minute selbst. Er zog einfach mal ab, und obwohl der Torhüter zunächst parieren konnte, ging der Ball mit Drall und der Hilfe von Pospis ins Tor. Schweinberger erzielte somit das 4:0 und setzte den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung seiner Mannschaft.

Emotionale Verabschiedungen

Der Abend war nicht nur wegen des sportlichen Erfolgs besonders, sondern auch aufgrund der emotionalen Verabschiedungen zweier langjähriger Spieler des SC Poysdorf. Markus Schweinberger, der seit 2015 für die Poysdorfer spielte, beendete mit diesem Spiel seine aktive Karriere. Er absolvierte in seinen neun Jahren beim Verein insgesamt 178 Meisterschaftsspiele und erzielte 21 Tore.

Ebenfalls verabschiedet wurde Patrick Busch, der nach zehn Jahren beim SC Poysdorf seine Karriere beendete. Er blickt auf 139 Meisterschaftsspiele und 27 Tore zurück. Beide Spieler wurden vom Verein und den Fans gebührend verabschiedet und ihre Verdienste für den Sportclub Poysdorf gewürdigt.

Mit diesem klaren Sieg und den emotionalen Abschieden endete ein bedeutsames Spiel für den SC Poysdorf. Die Gastgeber sicherten sich den dritten Platz in der Endtabelle, während für den SV Großebersdorf eine enttäuschende Saison mit dem Abstieg in die 2. Klasse endete.

1. Klasse Nord: Poysdorf : Großebersdorf - 4:0 (0:0)

87 Markus Schweinberger 4:0

80 Roman Strobl 3:0

56 Robert Pacinda 2:0

51 Tomas Pospis 1:0

