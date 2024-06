Meister Deutsch-Wagram besiegt den SV Bad Pirawarth

Spielberichte

Der Allgemeine Turn- und Sportverein Deutsch-Wagram feierte einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den Sportverein Bad Pirawarth in der 26. Runde der 1. Klasse Nord. Die Deutsch-Wagramer dominierten die erste Halbzeit und gingen mit einem komfortablen 3:0 in die Pause. Alexander Pipal konnte für die Gäste in der zweiten Halbzeit noch den Ehrentreffer erzielen, doch es reichte nicht, um das Blatt zu wenden.

Ein Blitzstart für Deutsch-Wagram

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Minute rollte der Ball über das Grün, als das Spiel zwischen dem ATSV Sparta Deutsch-Wagram und dem SV Bad Pirawarth angepfiffen wurde. Beide Teams schienen von Beginn an entschlossen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch es dauerte nur bis zur 16. Minute, bis die Deutsch-Wagramer ihre Dominanz erstmals in Zählbares ummünzen konnten.

Benjamin Sulimani eröffnete das Torfestival in der 16. Minute mit einem präzisen Schuss, der den Torhüter des SV Bad Pirawarth chancenlos ließ. Die Führung beflügelte die Heim-Mannschaft, die weiterhin Druck machte und das Spielgeschehen kontrollierte. Der SV Bad Pirawarth fand kaum Mittel, um die Offensive der Deutsch-Wagramer zu stoppen und ihre Abwehr zu entlasten.

Doppelschlag vor der Pause

Die Offensive von Deutsch-Wagram lief auf Hochtouren und ließ den Gästen kaum Luft zum Atmen. In der 29. Minute war es dann Manfred Romstorfer, der das 2:0 markierte. Mit einem sehenswerten Treffer baute er die Führung der Hausherren weiter aus. Die Zuschauer im Stadion jubelten, und die Gäste wirkten zunehmend verunsichert.

Nur eine Minute später, in der 30. Minute, war es Sascha Mark, der zum 3:0 traf und damit das Ergebnis vor der Halbzeitpause auf eine komfortable Führung für Deutsch-Wagram stellte. Die Gastgeber präsentierten sich äußerst effizient vor dem Tor und nutzten ihre Chancen eiskalt aus.

Der Ehrentreffer durch Alexander Pipal

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Bad Pirawarth mehr Engagement und versuchte, das Spiel zu drehen. In der 53. Minute gelang Alexander Pipal schließlich der Anschlusstreffer zum 3:1. Sein Treffer brachte etwas Hoffnung zurück in die Reihen der Gäste, die nun mit neuer Energie versuchten, das Spiel noch spannender zu gestalten.

Die Deutsch-Wagramer standen jedoch defensiv stabil und ließen keine weiteren Treffer zu. Die Gastgeber konzentrierten sich darauf, ihre Führung zu verteidigen und ließen Ball und Gegner geschickt laufen. Trotz einiger Bemühungen des SV Bad Pirawarth, noch weiter heranzukommen, blieb es beim 3:1.

Der Schlusspfiff

Mit dem Abpfiff in der 90. Minute endete die Partie schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für Deutsch-Wagram. Die Deutsch-Wagramer konnten damit drei Punkte in der 1. Klasse Nord verbuchen und zeigten eine beeindruckende Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit. Die Gäste aus Bad Pirawarth müssen sich hingegen mit der Niederlage abfinden.

Insgesamt bot das Spiel zwischen dem ATSV Sparta Deutsch-Wagram und dem SV Bad Pirawarth den Zuschauern spannende Unterhaltung und einige sehenswerte Tore. Die Deutsch-Wagramer zeigten sich in bester Form und konnten ihre Stärken eindrucksvoll ausspielen, während der SV Bad Pirawarth sich trotz des Ehrentreffers von Alexander Pipal geschlagen geben musste.

1. Klasse Nord: Deutsch-Wagram : Bad Piraw. - 3:1 (3:0)

53 Alexander Pipal 3:1

30 Sascha Mark 3:0

29 Manfred Romstorfer 2:0

16 Benjamin Sulimani 1:0

