Spannberg siegt im dramatischen Duell gegen Auersthal

Details Donnerstag, 15. August 2024 13:09

Der SK Spannberg konnte sich in einem packenden Spiel der 1. Runde der 1. Klasse Nord (NÖ) gegen den ATSV Auersthal mit 2:1 durchsetzen. Nach einem torlosen ersten Durchgang bot die zweite Halbzeit, für die etwa 160 Zuschauer, reichlich Spannung und Dramatik, die mit einem späten Siegtreffer der Spannberger gekrönt wurde. Vor allem Filip Stanic avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner.

Torlose erste Halbzeit

Von Beginn an suchten beide Mannschaften ihr Glück in der Offensive. Das Spiel war von einem hohen Tempo geprägt, und die Zuschauer wurden von einer spannenden Partie in den Bann gezogen. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem Team, in der ersten Halbzeit das entscheidende Tor zu erzielen. Die Abwehrreihen standen stabil und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, und die Zuschauer mussten sich auf die zweite Hälfte gedulden, um Tore zu sehen.

Spannberger Aufholjagd und Siegtreffer

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, da gingen die Auersthaler in Führung. In der 48. Minute war es Ömer Ünal, der nach einem präzisen Zuspiel den Ball im Netz der Spannberger unterbrachte und den ATSV Auersthal mit 1:0 in Front brachte. Die Gäste schienen das Spiel nun unter Kontrolle zu haben, aber der SK Spannberg zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Die Bemühungen der Spannberger wurden schließlich in der 68. Minute belohnt. Filip Stanic erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieser Treffer gab dem Sportklub Spannberg neuen Auftrieb, und sie drängten weiter auf den Sieg. Die Spannung stieg, und das Spiel entwickelte sich zu einem packenden Duell mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten.

Die Entscheidung fiel in den letzten Minuten des Spiels. In der 86. Minute war es erneut Filip Stanic, der zum Helden des Abends avancierte. Mit seinem zweiten Treffer des Spiels brachte er den SK Spannberg mit 2:1 in Führung und ließ die Fans jubeln. Die Auersthaler versuchten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr des SK Spannberg stand sicher und ließ nichts mehr anbrennen.

Als der Schlusspfiff ertönte, brachen bei den Spannbergern alle Dämme, und die Freude über den hart erkämpften Sieg war riesig. Mit diesem Erfolg startet der SK Spannberg erfolgreich in die neue Saison und setzt ein erstes Ausrufezeichen in der 1. Klasse Nord (NÖ).

1. Klasse Nord: Spannberg : Auersthal - 2:1 (0:0)

86 Filip Stanic 2:1

68 Filip Stanic 1:1

48 Ömer Ünal 0:1

Details

