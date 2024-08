Spannendes Duell: SV Bad Pirawarth unterliegt SV AUST-BAU Großkrut in letzter Minute

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 14:51

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse Nord setzte sich der SV AUST-BAU Großkrut, vor rund 150 Zuschauern, mit 3:2 gegen den SV Bad Pirawarth durch. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs entwickelte sich die Partie nach der Pause zu einem wahren Krimi, in dem beide Teams mit vollem Einsatz kämpften. Am Ende waren es die Gäste aus Großkrut, die in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielten und sich die drei Punkte sicherten.

Torreiche zweite Halbzeit

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften einige Chancen ungenutzt ließen, gelang es dem SV Bad Pirawarth, in der 48. Minute den Bann zu brechen. Daniel Fritsch traf zum 1:0 und brachte die Gastgeber damit in Führung. Die Fans des Sportvereins Bad Pirawarth waren in Euphorie, als Sebastian Pamminger in der 58. Minute auf 2:0 erhöhte. Das Tor von Pamminger schien die Weichen auf Sieg zu stellen.

Doch die Gäste aus Großkrut gaben nicht auf und erhöhten den Druck. In der 59. Minute trafen sie nur den Pfosten, was ein erster Warnschuss für den Sportverein Bad Pirawarth war. Schließlich war es Igor Bosnjak, der in der 74. Minute mit einem traumhaften direkten Freistoß den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Dieses Tor brachte den SV AUST-BAU Großkrut zurück ins Spiel und leitete eine spannende Schlussphase ein.

Drama in der Nachspielzeit

Nur fünf Minuten später, in der 79. Minute, glich Miroslav Fako für die Gäste aus. Mit seinem Treffer zum 2:2 brachte er die Mannschaft von SV AUST-BAU Großkrut wieder ins Spiel und sorgte für nervöse Gesichter bei den Gastgebern. Der Sportverein Großkrut zeigte großen Kampfgeist, obwohl Benjamin Bruckner in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Mit einem Mann weniger auf dem Feld schien es, als ob der SV AUST-BAU Großkrut den Punktgewinn sichern wollte. Doch in der 90. Minute geschah das Unfassbare: Osman Bajguric erzielte den Siegtreffer für die Gäste. Sein Freistoß zum 2:3 besiegelte das dramatische Ende dieser Partie. Der Schiedsrichter ließ danach noch vier Minuten nachspielen, doch der SV Bad Pirawarth konnte keine Antwort mehr finden.

Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für den SV AUST-BAU Großkrut, der sich damit drei wichtige Punkte sicherte. Für den SV Bad Pirawarth war es eine bittere Niederlage nach einer zwischenzeitlich komfortablen Führung. Das Duell bot den Zuschauern jedoch ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel, das bis zur letzten Minute offen blieb.

1. Klasse Nord: Bad Piraw. : SV Großkrut - 2:3 (0:0)

92 Osman Bajguric 2:3

79 Miroslav Fako 2:2

74 Igor Bosnjak 2:1

58 Sebastian Pamminger 2:0

48 Daniel Fritsch 1:0

