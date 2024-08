SC Marchegg siegt gegen SC Poysdorf mit 3:1

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 16:55

In einem aufregenden Auftaktspiel der 1. Klasse Nord konnte sich der SC Marchegg, vor zirka 150 Zuschauern, gegen den SC Poysdorf mit 3:1 durchsetzen. Die Gastgeber legten dabei bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Sieg und zeigten eine beeindruckende Leistung. Poysdorf konnte trotz einer starken zweiten Halbzeit nur noch den Anschlusstreffer erzielen.

Frühe Führung für die Gastgeber

Das Spiel begann mit einem frühen Treffer für den SC Marchegg. Bereits in der 4. Minute brachte Richard Zoss die Gastgeber in Führung. Nach einer Hereingabe stand Zoss komplett frei am zweiten Pfosten und schob den Ball souverän zum 1:0 ein. Die Abwehr von Poysdorf zeigte sich in dieser Situation unsortiert und konnte den Treffer nicht mehr verhindern.

Marchegg zeigte sich in der Folgezeit bissiger und aggressiver in den Zweikämpfen. In der 21. Minute konnte Nik Ablinger nach einer Flanke auf 2:0 erhöhen. Ein Verteidiger von Poysdorf konnte den Ball nicht richtig klären, und Ablinger nutzte die Gelegenheit für einen sehenswerten Seitfallzieher ins rechte Eck. Die Gäste wirkten in dieser Phase defensiv überfordert und produzierten zu viele Fehlpässe im Aufbauspiel.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 2:0, obwohl die Gastgeber weiterhin gefährlich blieben und immer wieder Chancen kreierten. Poysdorf konnte in dieser Phase des Spiels kaum eigene Akzente setzen und fand keine Mittel gegen die gut organisierte Abwehr des SC Marchegg.

Poysdorf kämpft sich zurück

In der zweiten Halbzeit zeigte der SC Poysdorf ein ganz anderes Gesicht. Bereits in der 48. Minute hatten die Gäste ihre erste große Möglichkeit, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Dennoch blieb Poysdorf am Drücker und kam vermehrt zu Torchancen. In der 58. Minute belohnten sich die Gäste schließlich mit dem Anschlusstreffer. Tomas Pospis erzielte nach einem schönen Zuspiel von Pacinda den Treffer zum 2:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel.

In der 67. und 76. Minute hatten die Gastgeber jedoch große Chancen, den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen, scheiterten aber am guten Torhüter, bzw. setzten den Ball am Tor vorbei.

In der 87. Minute machte Marcel Jass schließlich den Sack zu. Nach einem Ballverlust der Gäste im Aufbauspiel schalteten die Gastgeber schnell um und nutzten den Konter eiskalt aus. Jass schob den Ball zum 3:1 ein und sicherte damit den Sieg für den SC Marchegg.

Die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine weiteren nennenswerten Ereignisse, und so endete das Spiel schließlich mit einem 3:1-Sieg für den SC Marchegg. Die Gastgeber zeigten besonders in der ersten Halbzeit eine starke Leistung und legten damit den Grundstein für ihren Erfolg.

Der SC Marchegg kann mit diesem Sieg selbstbewusst in die kommenden Spiele gehen, während der SC Poysdorf an seiner Defensivarbeit und Effizienz vor dem Tor arbeiten muss, um künftig Zählbares mitzunehmen.

1. Klasse Nord: Marchegg : Poysdorf - 3:1 (2:0)

87 Marcel Jass 3:1

58 Tomas Pospis 2:1

21 Nik Ablinger 2:0

4 Richard Zoss 1:0

