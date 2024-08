SC Orth/Donau sichert sich knappen Heimsieg gegen Strasshof

Spielberichte

Der SC Orth/Donau triumphierte in einer packenden Partie der 1. Klasse Nord gegen ASKÖ Strasshof SV mit 1:0. Vor heimischem Publikum in der Donauauen Arena gelang Dennis Magerl in der 19. Minute das entscheidende Tor. Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten konnte keine Mannschaft den Ball ein weiteres Mal im Netz unterbringen. Der SC verteidigte seine Führung tapfer und sicherte sich so drei Punkte.

Magerl erzielt Tor des Tages

Die Partie begann mit hohem Tempo, als der Sportclub Orth/Donau direkt nach dem Anpfiff versuchte, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 3. Minute gab es die erste gefährliche Szene, als Sebastian Onea nach einer Ecke von Stefan Ederndorfer nur knapp über das Tor köpfte. Wenige Augenblicke später verletzt sich Sebastian Damböck am Knie und musste ausgewechselt werden.

Die Gastgeber setzten ihr offensives Spiel fort und kamen in der 13. Minute durch Dennis Magerl zu einer weiteren Chance, doch sein Volley nach Vorlage von Sebastian Onea konnte vom jungen Torhüter Manuel Prokop sicher gehalten werden. Schließlich fiel das Tor des Tages in der 19. Minute: Nach einer weiten Vorlage von Marko Hausner zog Dennis Magerl in den Strafraum und ließ Prokop mit einem platzierten Schuss ins lange Eck keine Chance.

Auch die Gäste hatten ihre Momente. Jürgen Hlinka konnte nach einer tollen Annahme und einem Schuss von der Strafraumgrenze jedoch nur direkt auf den sicheren Keeper Stefan Polainko zielen. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 1:0 für die Orther, obwohl beide Mannschaften noch einige Male gefährlich vor das Tor kamen.

Spiel steht bis zum Schluss auf Messers Schneide

Die zweite Halbzeit begann unverändert, beide Teams kamen ohne personelle Wechsel aus der Kabine. Die Gäste aus Strasshof drängten auf den Ausgleich und hatten durch Milos Glisic in der 59. Minute eine gute Gelegenheit, als dieser nach einem Ballgewinn sofort abzog, doch Polainko konnte zur Ecke klären.

In der 61. Minute war es erneut der SC, der sich nach einer Vorlage von Mateo Gregori durch Stefan Ederndorfer eine Chance erarbeitete, doch Manuel Prokop im Gästetor parierte den Schuss aus etwa 25 Metern. Kurz darauf folgte eine Trinkpause, die den Spielern eine kleine Verschnaufpause verschaffte.

Strasshof erhöhte den Druck und weitere gute Möglichkeiten folgten. In der 72. Minute erzielt Mirza Dugalic einen Treffer nach schöner Vorlage von Thomas Sild, der wegen Abseits aber nicht zählte, und kam in der 81. Minute durch Jürgen Hlinka zu einer Riesenchance, als dieser nach einem weiten Pass in den Strafraum eindrang, einen Haken nach innen schlug und mit rechts abzog. Doch erneut war Polainko zur Stelle und klärte zur Ecke. In der 87. Minute scheiterte Hlinka ein weiteres Mal am überragenden Polainko, der die Führung seiner Mannschaft festhielt.

Die Nachspielzeit von vier Minuten brachte den Gästen keine Erlösung. Trotz der intensiven Schlussphase blieb es beim 1:0 für den SC Orth/Donau, der sich damit über einen hart erkämpften Heimsieg freuen konnte.

Ein spannendes Spiel, das von vielen Torchancen und einem starken Defensivverhalten geprägt war, endete somit zugunsten des SC Orth/Donau. Besonders der junge Torwart Manuel Prokop der Gäste und sein Gegenüber Stefan Polainko zeigten hervorragende Leistungen und sorgten dafür, dass die Zuschauer ein aufregendes Fußballspiel erlebten.

Aufstellungen:

Orth: Stefan Polainko, Sebastian Onea, Sebastian Damböck (9. Marko Hausner), Stefan Ederndorfer, Dennis Magerl (69. Philipp Wancata), Lukas Jank (K), Mario Toth, Moritz Loibl, Mateo Gregori, Jakub Lukac (69. Philip Sabic), Markus Aschauer (22. Benjamin Forster).

Ersatzspieler: Günter Musil, Marko Hausner, Philipp Wancata, Philip Sabic, Patrick Fuchs, Benjamin Forster

Trainer: Markus Geissler

Strasshof: Manuel Prokop - Dominic Lock, Jürgen Hlinka (K), Michael Nagy - Manuel Pfeiler (Samil Zizak), Axel Mathias Geier (83. Michel Amon), Thomas Sild, Edin Livadic (88. Kristian Zec), Mirza Dugalic - Milos Glisic (88. Kyrillos Mikhaeil), Andreas Ressl (63. Steve Boldea (

Ersatzspieler: Alexander Salaba-Schultes, Kristian Zec, Steve Boldea, Michel Amon, Samil Zizak, Kyrillos Mikhaeil

Trainer: Ing. Roman Hlinka

Schiedsrichter: Levan Emnadze

Stimmen zum Spiel:

Markus Geissler (Trainer SC Orth):

Wir hätten uns über ein Unentschieden nicht beschweren dürfen, haben mit viel Kampf aber den Sieg drüber gebracht. Auch Strasshof hat wirklich alles gegeben. Für uns waren die beiden frühen Wechsel sicher ein Nachteil, aber die Burschen haben wirklich alles gegeben. Ich hoffe dass die Verletzung von Sebi nicht so schlimm ist wie es jetzt aussieht

Roman Hlinka (Trainer SV Strasshof):

Wir brauchten 20 Minuten um ins Spiel zu kommen dann hatten wir mehrere gute Konterchancen. Vor dem Spiel war das Ziel einen Punkt aus Orth mitzunehmen, es wären sogar drei möglich gewesen. Wir hatten auch Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. SC Orth war die letzten 30 Minuten stehend k.o. haben nur verteidigt, aber wir müssen unsere Chancen selbst verwerten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (31180 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Orth : Strasshof - 1:0 (1:0)

19 Dennis Magerl 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.