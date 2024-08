Dezimierter SC Marchegg mit spätem Ausgleich in Auersthal

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nord trennten sich der ATSV Auersthal und der SC Marchegg mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz eines frühen Führungstreffers der Gastgeber konnte sich der Sportclub Marchegg in der Schlussphase durchsetzen und den Ausgleich erzielen. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und lieferten den 200 Zuschauern spannende 95 Minuten.

Gastgeber mit Blitzstart

Die Auersthaler starteten druckvoll. Bereits in der 8. Minute konnte Simon Pammer nach einer Flanke von Ömer Ünal per Volley am langen Eck zum 1:0 einnetzen. Dieser frühe Treffer setzte den ATSV Auersthal in eine komfortable Position.

In der Folge versuchten die Auersthaler, ihren Vorsprung auszubauen. In der 14. Minute später verpasste Üveys Karabulut nach einem Ballverlust der Gäste knapp das rechte Eck.

Marchegg hingegen tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Erst in der 37. Minute hatten die Gäste ihre erste nennenswerte Möglichkeit, als ein Schuss aufs kurze Eck von Goalie Pikal zur Ecke geklärt wurde. Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0 für die Gastgeber.

10 Marchegger gleichen aus

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine, und das Spiel blieb umkämpft. In der 66. Minute köpfte Ugljesa Lirsch nach einer Ecke von links knapp am Tor vorbei. Ömer Ünal verpasste mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern nur knapp das Tor (69. Minute). Auch Ünal zeigte seine Qualitäten, als er mit einem Spitz aus spitzem Winkel abschloss, doch Pastucha konnte zur Ecke klären.

Die vermeintlich entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 72. Minute, als Adam Yilmaz nach doppelter Kritik zuerst Gelb und gleich darauf die Gelb-Rote Karte sah und der SC Marchegg in Unterzahl weiterspielen musste. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit gaben die Gäste nicht auf.

In der 85. Minute war es schließlich Andreas Helm der Kapitän der Auersthaler, der nach einer Ecke von links zum 1:1-Ausgleich für Marchegg einköpfte. Der ATSV Auersthal versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. In der 90. Minute konnte Pastucha nach einer Flanke von Simon Pammer den Ball vor dem einschussbereiten Urnann wegfäusten und verhinderte so den möglichen Siegtreffer der Auersthaler.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes und umkämpftes Spiel.

Stimmen zum Spiel:

Martin Krejci (Trainer Marchegg): "Ich bin schon wegen der roten Karte mit dem Unentschieden zufrieden, wir hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, etwa gleich viel Möglichkeiten. Nach dem Ausschluss hat die Mannschaft gekämpft und an sich geglaubt und sie wurde mit dem Ausgleich belohnt. Ich bin stolz auf meine Mannschaft."

Manfred Schimpl (Trainer Auersthal): "Es waren leider zwei verschenkte Punkte, außer dem Tor hatten wir in der ersten Halbzeit noch 3 weitere Chancen und Marchegg nur eine. In der zweiten Halbzeit hatten nicht mehr so viele Möglichkeiten, trotzdem waren wir dem 2:0 näher als Marchegg dem Ausgleich. Leider haben wir den Vorsprung nicht über die Zeit gebracht trotz der Überzahl und das wieder nach einem Standard."

Aufstellungen:

Marchegg:

Milan Pastucha - Tomas Fedak, Andrej Vasko (K), Baris Turan - Richard Zoss, Marcel Jass, Adam Yilmaz, Oliver Slivka, Peter Marecek - Nino Hrastnig (94. Stefan Hübinger), Nik Ablinger (90. Turan)

Ersatzspieler: Daniel Kunc, Can Turan, Dominic Rohrer, Galip Turan, Matthias Leiss, Stefan Hübinger

Auersthal:

Andreas Pikal - Marko Petrovic (85. Schindl) , Andreas Helm (K), Marco Sefcik (60. Mijic) , Günther Helm - Simon Pammer, Paul Urmann, Josef Fellner (60. Schöner), Ugljesa Lirsch - Üveys Karabulut, Ömer Ünal

Ersatzspieler: Matthias Eigner, Patrick Andor, Pascal Schöner, Michael Schindl, Luca Sefcik, Mario Mijic

1. Klasse Nord: Auersthal : Marchegg - 1:1 (1:0)

85 Eigentor durch Andreas Helm 1:1

8 Simon Pammer 1:0

