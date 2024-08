Zweites Spiel, zweiter Sieg! FC Angern setzt sich in Strasshof durch

Spielberichte

In einem emotionalen Match der 1. Klasse Nord konnte sich der FC Angern mit einem knappen 2:1-Sieg beim ASKÖ Strasshof SV durchsetzen. Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel, das bis zur letzten Minute für Spannung sorgte. Die Strasshofer mussten sich letztlich den Gästen aus Angern, die im zweiten Spiel den zweiten Dreier einfuhren, geschlagen geben.

Vorsichtige Abtastphase

Die Anfangsphase des Spiels war geprägt von einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. In der 9. Minute setzte Jürgen Hlinka mit einer Flanke von rechts ein erstes Zeichen, doch Axel Geier schoss den Ball am linken 5er-Eck ins Außennetz. Danach gab es einige vereinzelte Schüsse aus der Distanz, darunter Thomas Sild in der 30. Minute und Milos Glisic in der 33. Minute, die jedoch nicht präzise genug waren.

Auf der anderen Seite versuchte Stefan Stojak in der 38. Minute, in den Strafraum zu dringen und legte quer anstatt zu schießen, wodurch Dominic Lock die Situation klären konnte. Trotz einiger Chancen blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Tore, Emotionen und 3 Ausschlüsse

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel auf Seiten der Gäste. Beide Teams kamen entschlossen aus der Kabine, doch das Spielgeschehen verlagerte sich zunächst ins Mittelfeld. Erst in der 68. Minute gelang dem FC Angern der Führungstreffer. Nach einer Vorlage von links schob Fabian Van Eckert den Ball ins Netz, zur Freude der mitgereisten Fans.

Die Antwort der Strasshofer ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer perfekten Vorlage von Milos Glisic konnte Ivan Strapajevic in der 77. Minute mit einem Flachschuss zum 1:1 ausgleichen. Nur vier Minuten später gelang den Gästen aber erneut die Führung: Harun Akaslan traf in der 81. Minute zum 2:1 für den FC Angern.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, was zur Gelb-Roten Karte für Strasshofs Edin Livadic führte. Kurz vor Schluss gab es noch zwei entscheidende Szenen: Alexander Rabl scheiterte in der 90. Minute im Eins-gegen-Eins an Goalie Vogl, und auf der anderen Seite rettet bei einem Weitschuß die Stange und Ivan Strapajevic scheiterte im Eins-gegen-Eins an Torhüter David Volosko.

Die Schlussphase war von weiteren dramatischen Ereignissen geprägt. In der 95. Minute erhielt David Volosko (Angern) die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit an Michael Nagy, unmittelbar gefolgt von einer Roten Karte für Nasuf Ibraihimi (Strasshof) wegen einer Tätlichkeit an Volosko. Strasshof gelang es nicht, auszugleichen und das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem knappen 1:2-Sieg für den FC Angern.

Insgesamt war es ein spannendes und emotionales Spiel, das bis zur letzten Minute aufregend blieb. Der FC Angern zeigte sich letztlich als die etwas glücklichere Mannschaft und konnte die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Stimmen zum Spiel:

Markus Blum (Trainer Angern): "Aufgrund der 2. Halbzeit war unser Sieg verdient, wir waren kompakter und haben tiefer verteidigt als in der ersten Hälfte und haben auch besser und schneller umgeschaltet. Natürlich hatten wir auch in der einen oder anderen Szene Glück, vor allem am Schluss. Das braucht man auch, alles in allem war es aber ein verdienter Sieg für uns."

Roman Hlinka (Trainer Strasshof): "Es war ein offenes Spiel, ich finde der Sieg für Angern war glücklich, das Pendel hätte auch auf unsere Seite ausschlagen können, hat es aber leider nicht. Zuerst verletzt sich Mirza Dugalic und muss zur Pause raus und dann auch noch Dominic Lock, da haben wir ein wenig die Ordnung verloren. Beim ersten Tor sind wir ins offene Messer gelaufen, nach unserem Ausgleich dachte ich, das Momentum wechselt auf unsere Seite, dem war leider nicht so. Am Schluss war es sehr hektisch und zerfahren, beim Stangenschuss von Thomas Sild hatten wir Pech und beim Abschluss von Ivan Strapajevic hat der Tormann super gehalten."

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (31930 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Strasshof : FC Angern - 1:2 (0:0)

81 Harun Akaslan 1:2

77 Ivan Strapajevic 1:1

68 Fabian Van Eckert 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.