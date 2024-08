SC Poysdorf triumphiert über SV Bad Pirawarth mit 4:0

Spielberichte

Details Montag, 26. August 2024 12:17

In der 2. Runde der 1. Klasse Nord (NÖ) traf der SC Poysdorf auf den SV Bad Pirawarth und sicherte sich einen deutlichen 4:0-Sieg. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Leistung und ließen den Gästen aus Bad Pirawarth kaum eine Chance. Schon zur Halbzeit führte der Sportclub Poysdorf mit 2:0, bevor sie in der zweiten Hälfte das Ergebnis weiter ausbauten.

Frühe Führung durch Eigentor und Mustafic

Der SC Poysdorf startete energisch in die Partie und konnte bereits in der 14. Minute die Führung erzielen. Nach einer Hereingabe von der Seite versuchte der Spieler des SV Bad Pirawarth, Daniel Hübler, den Ball mit dem Kopf zu klären, doch er köpfte ins eigene Tor. Dies brachte den Gastgebern eine frühe 1:0-Führung ein.

Nur wenige Minuten später, in der 20. Minute, konnte der SC Poysdorf erneut jubeln. Nach einer hervorragenden Seitenverlagerung von Pacinda nahm sich Adi Mustafic den Ball mit und schob ihn präzise in die rechte untere Ecke zum 2:0 ein. Die Poysdorfer setzten damit ein deutliches Zeichen und dominierten weiterhin das Spielgeschehen.

Die Gäste aus Bad Pirawarth versuchten, dem Spiel eine Wendung zu geben. Kriszo kam in der 39. Minute zu einem Abschluss, den der Torhüter des SC Poysdorf jedoch sicher halten konnte. Weitere nennenswerte Chancen blieben im ersten Durchgang aus, sodass die Gastgeber mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause gingen.

Weiterer Ausbau der Führung in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SC Poysdorf am Drücker. Bereits in der 47. Minute konnte Martin Urban nach einem Eckball per Kopf das 3:0 erzielen. Zuvor hatte Bader eine gute Gelegenheit, die aber noch nicht zum Erfolg führte. Die Poysdorfer bauten damit ihre Führung weiter aus und zeigten sich äußerst effizient in der Chancenverwertung.

Der SV Bad Pirawarth bemühte sich um eine Antwort und hatte in der 76. Minute durch Pipal eine gute Möglichkeit. Nach einem Ballverlust der Poysdorfer schalteten die Gäste schnell um, und Pipal setzte sich im Sechzehner durch. Doch der Torhüter des SC Poysdorf parierte den Schuss gekonnt mit dem Fuß und verhinderte so den Anschlusstreffer.

Nur eine Minute später hätten die Poysdorfer beinahe das 4:0 erzielt. Mustafic scheiterte jedoch im 1-gegen-1-Duell mit dem Torhüter der Gäste. Doch in der 85. Minute war es dann soweit: Nach einer guten Balleroberung von Schreiber bekam Mustafic den Ball und spielte einen Doppelpass mit Bader. Mit etwas Glück erhielt Mustafic den Ball nochmals und schob ihn schließlich zum 4:0 ein. Dies war bereits sein zweiter Treffer an diesem Abend und besiegelte den deutlichen Sieg der Gastgeber.

Der SC Poysdorf zeigte sich in dieser Partie deutlich konzentrierter und effizienter als noch in der Vorwoche. Der 4:0-Erfolg gegen den SV Bad Pirawarth war verdient und gibt den Gastgebern neuen Schwung für die kommenden Spiele. Die Gäste hingegen müssen sich nach dieser Niederlage wieder neu aufstellen und ihre Schwächen analysieren, um in den kommenden Partien wieder erfolgreich zu sein.

1. Klasse Nord: Poysdorf : Bad Piraw. - 4:0 (2:0)

85 Adi Mustafic 4:0

47 Martin Urban 3:0

20 Adi Mustafic 2:0

14 Eigentor durch Daniel Hübler 1:0

