Spannendes Duell: ASKÖ Strasshof SV besiegt Stripfing Amateure

Spielberichte

Der ASKÖ Strasshof SV feierte im Heimspiel gegen die SV Stripfing Amateure einen klaren 3:1-Sieg. Die Begegnung in der 1. Klasse Nord bot den Zuschauern viele spannende Momente und Tore. Besonders in der zweiten Halbzeit konnte Strasshof mit sehenswerten Treffern glänzen und sich letztlich verdient durchsetzen.

Glisic bringt Strasshof in Front

Bereits in den ersten Minuten der Partie war zu erkennen, dass die Strasshofer entschlossen waren, ihre ersten Punkte der Saison einzufahren. In der 5. Minute hatte Milos Glisic den ersten guten Abschluss, als er einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung Tor brachte, der jedoch zur Beute des Gästegoalies wurde. Die Gäste, komplett in gelb, zeigten sich in der Anfangsphase eher zurückhaltend.

In der 14. Minute verzeichneten die Amateure ihren ersten Abschluss, der jedoch kein Problem für Mario Vogl im Tor der Strasshofer darstellte. Die Heimmannschaft drängte weiter und kam in der 21. Minute nach einer guten Aktion von Markus Majefsky und einem Abschluss von Milos Glisic zu einer weiteren guten Möglichkeit, die jedoch vom Gästetorhüter vereitelt wurde.

Die Belohnung für die anhaltenden Bemühungen des ASKÖ Strasshof SV folgte in der 33. Minute. Ivan Strapajevic leitete den Treffer ein, nachdem ein Missverständnis in der Abwehr der Stripfing Amateure Milos Glisic die Gelegenheit verschaffte, den Gästetorhüter gekonnt zu überheben und zum 1:0 zu treffen. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Später Doppelschlag entscheidet das Match

Die zweite Halbzeit begann mit einer Drangphase des ASKÖ Strasshof SV. Steve Boldea und Milos Glisic sorgten in der 58. Minute für Aufregung, doch der erneute Torerfolg blieb aus. Die Stripfinger erhöhten den Druck und erarbeiteten sich zwei Ecken in Folge. Schließlich gelang es Dusan Devic in der 72. Minute, den schmeichelhaften Ausgleich zum 1:1 zu erzielen, nachdem Mario Vogl den ersten Schuss noch abwehren konnte.

Der SV Strasshof zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und spielte weiterhin zielstrebig nach vorne. Die Bemühungen wurden in der 84. Minute belohnt, als der gerade eingewechselte Oliver Handler mit einem herrlichen Schuss unter die Latte zum 2:1 traf. Die Entscheidung in dieser spannenden Begegnung fiel schließlich in der 89. Minute, als Ertan Erfidan nach einem schön herausgespielten Angriff zum 3:1-Endstand traf.

Mit diesem verdienten Sieg holte der ASKÖ Strasshof SV seine ersten Punkte der Saison und sorgte für Begeisterung bei den heimischen Fans. Die Stripfing Amateure hingegen müssen weiter auf ihren ersten Punktgewinn warten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Karl Prokop (15154 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Strasshof : Stripfing Amateure - 3:1 (1:0)

89 Ertan Erfidan 3:1

84 Oliver Handler 2:1

72 Dusan Devic 1:1

33 Milos Glisic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Karl Prokop mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.