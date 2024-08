Keine Tore in Bad Pirawarth

Spielberichte

Der SV Bad Pirawarth und der ATSV Auersthal trennten sich in einem spannenden Duell der 1. Klasse Nord mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und hatten einige gute Chancen, doch letztlich gelang es keiner der beiden, den Ball im Tor unterzubringen. Insbesondere die Abwehrreihen und die Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen, wodurch das Spiel ohne Tore endete.

Intensive erste Halbzeit

Bereits in der zweiten Minute kamen die Gäste zu ihrer ersten Gelegenheit, als eine Flanke von Marco Sefcik auf Ömer Ünal traf, dessen Abschluss zur Ecke geblockt wurde. Diese blieb jedoch ohne zählbaren Erfolg.

In der vierten Minute hatte der Sportverein Bad Pirawarth seine erste große Chance. Eine Freistoßflanke ließ der Auersthaler Torwart Andreas Pikal nach vorne prallen, doch der schnelle Kopfball von Alexander Pipal ging über das Tor. Das Spiel zeigte sich bis zur Viertelstunde recht offen und beide Teams zeigten trotz der hohen Temperaturen ein ansprechendes Tempo.

In der 16. Minute verpasste Sandro Krizso knapp das Tor der Gäste, als er nach einer Hereingabe den Ball am kurzen Eck vorbeispitzelte. Während einer Trinkpause in der 25. Minute erholten sich die Spieler kurz, bevor es weiterging. Zehn Minuten später rettete ein Verteidiger von Bad Pirawarth mit einem klärenden Kopfball für seinen bereits geschlagenen Torwart nach einem Lupfer von Üveys Karabulut.

Kurz vor der Pause hatte Auersthal erneut eine gute Gelegenheit. Ünal schoss einen direkten Freistoß aus 25 Metern, doch der Bad Pirawarth-Keeper klärte zur Ecke. Schließlich endete die erste Halbzeit nach einem schmerzhaften Zwischenfall für Andreas Helm, der von einem Freistoß am Rücken getroffen wurde, ohne Tore.

Zuschauer warten bis zum Schluss vergeblich auf Tore

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend. In der 48. Minute hatten die Gäste eine weitere Großchance. Nach einer Flanke von Ünal legte Petrovic auf Urmann ab, dessen Schuss geblockt wurde. Der Ball landete vor den Füßen von Andreas Helm, der jedoch am linken Eck vorbeizielte.

Die 66. Minute brachte erneut Gefahr für das Tor des SV Bad Pirawarth. Üveys Karabulut zog von der Strafraumgrenze ab, doch Torwart Stefan Marhofer konnte den Ball gerade noch zur Ecke klären. Diese brachte jedoch nichts ein. Wenige Minuten später gab es erneut eine Trinkpause.

In der 69. Minute versuchte Alexander Pikal vom Sportverein Bad Pirawarth sein Glück, als er links im Strafraum zum Abschluss kam, aber nur das Außennetz traf. Die größte Chance des Spiels hatte Auersthal in der 82. Minute. Ünal überlief den Torwart, kam jedoch zu weit nach rechts und legte den Ball ins Zentrum, wo Andreas Helm abziehen konnte. Doch erneut konnte Torwart Stefan Marhofer sich auszeichnen und den Ball parieren.

Nur zwei Minuten später hatten die Gäste eine weitere Möglichkeit, doch sowohl die beiden Helm-Brüder als auch Ömer Ünal schafften es nicht, den Ball im Strafraum aufs Tor zu bringen. Die Partie blieb bis zur letzten Minute spannend, endete jedoch schließlich nach drei Minuten Nachspielzeit torlos mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Mannschaften warten weiter auf den ersten vollen Erfolg, für Bad Pirawarth war es der Punkt im dritten Spiel.

