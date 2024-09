4:0! SV Hausbrunn lässt Strasshof keine Chance

Spielberichte

In der vierten Runde der 1. Klasse Nord trafen der SV Hausbrunn und der ASKÖ Strasshof SV aufeinander. Mit einem überzeugenden Auftritt sicherten sich die Hausbrunner einen deutlichen 4:0-Sieg und fügten den Gästen aus Strasshof eine schmerzhafte Niederlage zu. Bereits zur Halbzeit führte der Sportverein Hausbrunn mit 1:0, ehe die Heimischen in der zweiten Hälfte das Ergebnis ausbauten und letztlich mit einem klaren Endstand die Partie für sich entschieden.

Stourac bringt Hausherren in Front

Der SV Hausbrunn zeigte von Beginn an offensives Engagement und kam schon in der 9. Minute zu einer guten Gelegenheit, als Filip Voda im Strafraum nicht vom Ball zu trennen war, sein Abschluss jedoch eine leichte Beute für Gästetorwart Mario Vogl blieb. In der 10. Minute folgte ein weiterer Versuch durch Andreas Kleibl, der von der Strafraumgrenze abzog, aber ebenfalls von Vogl zur Ecke geklärt wurde.

Nach einigen weiteren Chancen und drei Eckbällen in Folge, die ungenutzt blieben, erzielten die Hausbrunner schließlich in der 24. Minute das verdiente 1:0. Leo Stourac nutzte eine Vorlage von Filip Voda und traf flach ins lange Eck. Damit setzten die Gastgeber ein erstes klares Zeichen.

Die Gäste hatten Mühe, ins Spiel zu finden. In der ersten Halbzeit schafften es die Strasshofer nicht, den Ball gefährlich aufs Tor zu bringen, sodass es mit der knappen Führung für die Hausbrunner in die Pause ging.

Hausbrunner Doppelschlag

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Wechsel und die Strasshofer kamen besser aus der Pause, Andreas Ressl (47.), Ivan Strapajevic (48.) und Milos Glisic (62.) hatten gute Möglichkeiten. Die Hausbrunner erhöhten den Druck und kamen zu einer weiteren guten Chance durch Fabian Koch, dessen Schuss von Mario Vogl abgewehrt wurde. In der 63. Minute, war es dann aber soweit: Fabian Koch setzte sich nach einem langen Ball von Leo Stourac am rechten Fünf-Meter-Eck durch, machte einen Haken nach innen und traf zum 2:0.

In der 67. Minute baute Filip Voda nach einem Lochpass aus dem Mittelfeld die Führung weiter aus. Nachdem sein erster Schuss noch abgewehrt wurde, traf er im zweiten Versuch unhaltbar ins rechte Kreuzeck zum 3:0. Der Arbeitersportklub Strasshof versuchte, mit einigen Distanzschüssen zu antworten, aber weder Roman Hlinka in der 72. Minute noch Milos Glisic in der 79. Minute konnten Hausbrunns Torwart ernsthaft in Bedrängnis bringen.

In der Schlussphase ließen die Hausbrunner nicht nach. In der 87. Minute verpasste Kevin Nemecek nach einer Ecke von links eine weitere Gelegenheit, als er den Ball aus 18 Metern über das Tor hämmerte. Den Schlusspunkt setzte erneut Leo Stourac in der 90. Minute. Nach einer Vorlage von rechts traf er völlig freistehend mit einem Schlenzer ins rechte Kreuzeck und stellte den 4:0-Endstand her. Mit dieser überzeugenden Leistung sicherte sich der SV Hausbrunn drei wichtige Punkte und zeigte, dass sie in der 1. Klasse Nord eine starke Rolle spielen können.

Stimmen:

Herbert Sator (Trainer Hausbrunn):

"Ich finde, dass unser Sieg so in Ordnung geht und hoch verdient war. Trotz der Führung war ich mit der ersten Halbzeit nicht ganz zufrieden und habe das in der Pause auch angesprochen. Nach der Pause hatte Strasshof 15 gute Minuten, aber Marek Kavecky hat mit seiner Einwechslung den Umschwung gebracht. Mir hat gefallen, dass Strasshof bis zum 3:0 versucht weiter Fussball zu spielen und sich auch nicht aufgegeben hat."

Roman Hlinka (Trainer Strasshof):

"Hausbrunn war bis jetzt unser stärkster Gegner und hat die 3 Punkte verdient geholt. Wir wussten, daß jedes match in der 1. Klasse ein Endspiel ist, wir müssen den Lernprozess beenden und schneller und zweikampfbetonter spielen. Nach der Pause hatte wir eine gute Phase, aber statt den Ausgleich zu machen bekommen wir das 0:2 und kurz darauf das 0:3 und dann wurde es schwer für uns. Nächste Woche zu Hause gegen Großkrut möchten wir unser Punktekonto erhöhen."

Aufstellungen:

Hausbrunn: Jakub Klimes, Sergey Danyukov, Kevin Nemecek, Andreas Kleibl (52. Fabian Koch), Leo Stourac, Dominik Schüller (K), Erik Bolla (60. Marek Kavecky), Peter Uhrinec, Wolfgang Wimmer, Patrick Schüller (80. Markus Martin), Filip Voda

Ersatzspieler: Leon Prohaska, Manuel Abdel Rehim, Fabian Koch, Dominik Prohaska, Marek Kavecky, Markus Martin

Strasshof: Mario Vogl, Samil Zizak, Manuel Pfeiler, Axel Mathias Geier (63. Mario Erben), Thomas Sild, Jürgen Hlinka (K), Steve Boldea (75. Markus Majefsky), Milos Glisic (84. Oliver Handler), Andreas Ressl (84. Michel Amon), Ivan Strapajevic (63. Edin Livadic), Michael Nagy

Ersatzspieler: Manuel Prokop, Oliver Handler, Edin Livadic, Michel Amon, Mario Erben, Markus Majefsky

Gelbe Karten:

Michael Nagy (30. Foul), Steve Boldea (33. Kritik), Roman Hlinka (Trainer 45.+3 Kritik), Milos Glisic (59. Foul/alle Strasshof)

Schiedsrichter: Johann Usrael

Hausbrunn, 180 Zuseher

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (33680 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Hausbrunn : Strasshof - 4:0 (1:0)

92 Leo Stourac 4:0

67 Filip Voda 3:0

63 Fabian Koch 2:0

24 Leo Stourac 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.