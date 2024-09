Wieder kein Sieg: 1:1-Remis zwischen ATSV Auersthal und Orth/Donau

Spielberichte

In einem intensiven Spiel der 1. Klasse Nord begegneten sich der ATSV Auersthal und der SC Orth/Donau auf Augenhöhe. Trotz einiger verpasster Chancen und beeindruckender Spielzüge endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung, doch die Abwehrreihen und Torhüter verhinderten weitere Tore.

Turbulenter Beginn

Die Gastgeber, die in hellblauen Trikots und weißen Hosen spielten, traten gegen die Gäste aus Orth an, die komplett in Rot gekleidet waren. Schon in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich, dass es ein spannendes Duell werden würde.

Bereits in der 6. Minute erzielte Mario Toth das erste Tor für den SC. Der Treffer fiel nach einem Fehler des Auersthaler Torwarts Andreas Pikal, den Toth eiskalt ausnutzte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in der 8. Minute, köpfte Paul Urmann nach einer Ecke von Simon Pammer den Ausgleich für Auersthal. Das Spiel war somit früh wieder ausgeglichen.

Die erste Halbzeit bot noch weitere spannende Momente. In der 11. Minute hatte Ömer Ünal eine Riesenchance für die Auersthaler, doch der Torwart der Orther, Stefan Polainko, konnte den Schuss parieren. Kurz darauf bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, den Andreas Helm jedoch nur an die Latte knallte. Ein weiterer Schuss von Andreas Helm in der 16. Minute traf ebenfalls nur die Latte.

Die Gäste hatten ihre eigene Pechsträhne, als Jakub Lukac sich in der 42. Minute verletzte und nicht weiterspielen konnte. Zur Halbzeitpause stand es 1:1, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Hitzige und intensive zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit hohem Tempo und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. In der 54. Minute köpfte Üveys Karabulut nach einem Freistoß von Simon Pammer den Ball über das Tor. Kurze Zeit später bekamen die Auersthaler erneut einen Elfmeter zugesprochen. Doch auch diesmal hatten sie kein Glück, als Ömer Ünal den Strafstoß an die Latte schoss.

Die Trinkpause in der 69. Minute verschaffte beiden Teams eine kurze Verschnaufpause, doch das Tempo blieb weiterhin hoch. In der 75. Minute zeigte Ömer Ünal erneut seine Klasse, als er drei Gegenspieler an der Strafraumgrenze umspielte, aber vom vierten Verteidiger der Orther gestoppt wurde.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von weiteren Chancen, insbesondere für die Gäste. Patrick Platteter hatte eine gute Gelegenheit, als er in der 82. Minute zwei Auersthaler überlief und von der Strafraumgrenze über das Tor schoss. Dennis Magerl verpasste in der 83. Minute knapp das Tor, als sein flacher Schuss am kurzen Eck vorbeiging.

Das Spiel endete schließlich nach intensiven 95 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber trauern wieder einmal 3 Punkten nach, der SC Orth kann mit dem Unentschieden zufrieden sein, obwohl die Gäste am Ende auch Möglichkeiten hatten, das Spiel für sich zu entscheiden.

Stimmen:

Manfred Schimpl (Trainer ATSV Auersthal):

"Leider wieder zwei verlorene Punkte, wir hatten Chancen für mehrere Spiele. Wir machen uns regelmäßig das Leben selber schwer, nächste Woche haben wir in Angern die nächste Chance um uns endlich zu belohnen."

Markus Geissler (Trainer SC Orth):

"Für mich war das ein gerechtes Unentschieden, so ein Spiel kann in beide Richtungen gehen, zu unserem Glück haben die Auersthaler zwei Elfer verschossen, sonst wäre es sehr schwer geworden. Am Ende hätten wir das Tor machen können. Besonders bitter ist die Zerrung von Jakub Lukac, er fällt sicher mehrere Wochen aus."

Aufstellungen:

Auersthal:

Andreas Pikal - Andreas Helm (K), Pascal Schöner, Günther Helm - Simon Pammer, Paul Urmann, Josef Fellner, Ugljesa Lirsch, Skendim Sela (68. Mario Mijic)- Üveys Karabulut, Ömer Ünal

Ersatzspieler: Matthias Eigner, Luca Sefcik, Christoph Hillerbrand, Marcelo Tardon Garces, Mario Mijic

Orth:

Stefan Polainko, Marko Hausner, Sebastian Damböck (59. Benjamin Forster), Michael Alexander Makoschitz, Stefan Ederndorfer (75. Jan Lebis), Patrick Platteter (87. Patrick Fuchs), Philip Sabic, Lukas Jank (K), Mario Toth, Mateo Gregori (HZ. Moritz Loibl), Jakub Lukac (HZ. Dennis Magerl)

Ersatzspieler: Christian Quast, Jan Lebis, Dennis Magerl, Patrick Fuchs, Moritz Loibl, Benjamin Forster

Gelbe Karten:

Skendim Sela (6./Unsportl.), Ugljesa Lirsch (35./Foul), Günther Helm (69./ Unsportl.), Andreas Helm (74./Foul) bzw. Sebastian Damböck (50./Unsportl.), Michael Alexander Makoschitz (52./Foul), Stefan Polainko (59./Foul), Stefan Ederndorfer (67./Kritik), Philip Sabic (93./Kritik).

Schiedsrichter: Robert Schewzig.

Auersthal, 200 Zuseher

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (33880 Bonuspunkte)

1. Klasse Nord: Auersthal : Orth - 1:1 (1:1)

8 Paul Urmann 1:1

6 Mario Toth 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.